Думала, що працює на СБУ: жінка намагалась підірвати кафе в центрі Києва (фото)
У центрі Києва вдалося запобігти масштабній трагедії, яка могла забрати десятки життів. СБУ знешкодила підготовлений теракт, який планували реалізувати в години пік.
Служба безпеки України попередила спробу теракту в центрі Києва, який планували здійснити 23 липня у вечірній час. Контррозвідка СБУ затримала жінку, яка намагалася закласти саморобні вибухові пристрої у кафе в центральній частині столиці, повідомила пресслужба СБУ.
За оперативними даними, фігурантка мала залишити два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю близько 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Вибух мав відбутися у час найбільшого скупчення людей, щоб спричинити максимальні жертви серед мирного населення.
Жінку затримали "на гарячому" — в момент, коли вона зайшла до закладу з вибухівкою, прихованою в сумці. Слідство встановило, що вона — мешканка Києва, яку російські спецслужби завербували для здійснення теракту під виглядом виконання завдання української спецслужби.
Окупанти надали їй точні координати місця, де мала бути залишена вибухівка. Також з'ясовано, що вона отримувала інструкції безпосередньо від російського куратора, з яким підтримувала зв’язок через телефон, вилучений під час затримання.
Наразі встановлюються канали отримання СВП, а також кваліфікація дій підозрюваної згідно з чинним законодавством.
СБУ вкотре нагадує: її співробітники не вербують людей телефоном, не доручають протиправних дій і не ставлять завдань сумнівного характеру. Всі дії Служби безпеки відбуваються виключно в межах закону.
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що у Кременчуці затримали 14-річну агентку спецслужб РФ. За інструкцією окупантів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій, який потім сховала у квартирі, вказаній куратором. Після цього російські спецслужби планували заманити до місця спланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його.
Фокус також писав, що на Дніпропетровщині співробітники СБУ виявили підлітка з числа вимушено переміщених осіб із Луганської області, який "замінував" школу за наводкою російських кураторів.