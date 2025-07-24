Думала, що працює на СБУ: жінка намагалась підірвати кафе в центрі Києва (фото)

У центрі Києва вдалося запобігти масштабній трагедії, яка могла забрати десятки життів. СБУ знешкодила підготовлений теракт, який планували реалізувати в години пік.

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Служба безпеки України попередила спробу теракту в центрі Києва, який планували здійснити 23 липня у вечірній час. Контррозвідка СБУ затримала жінку, яка намагалася закласти саморобні вибухові пристрої у кафе в центральній частині столиці, повідомила пресслужба СБУ.

За оперативними даними, фігурантка мала залишити два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю близько 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Вибух мав відбутися у час найбільшого скупчення людей, щоб спричинити максимальні жертви серед мирного населення.

Жінку затримали "на гарячому" — в момент, коли вона зайшла до закладу з вибухівкою, прихованою в сумці. Слідство встановило, що вона — мешканка Києва, яку російські спецслужби завербували для здійснення теракту під виглядом виконання завдання української спецслужби.

Саморобна вибухівка Фото: СБУ

Окупанти надали їй точні координати місця, де мала бути залишена вибухівка. Також з'ясовано, що вона отримувала інструкції безпосередньо від російського куратора, з яким підтримувала зв’язок через телефон, вилучений під час затримання.

Наразі встановлюються канали отримання СВП, а також кваліфікація дій підозрюваної згідно з чинним законодавством.

СБУ вкотре нагадує: її співробітники не вербують людей телефоном, не доручають протиправних дій і не ставлять завдань сумнівного характеру. Всі дії Служби безпеки відбуваються виключно в межах закону.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що у Кременчуці затримали 14-річну агентку спецслужб РФ. За інструкцією окупантів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій, який потім сховала у квартирі, вказаній куратором. Після цього російські спецслужби планували заманити до місця спланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його.

Фокус також писав, що на Дніпропетровщині співробітники СБУ виявили підлітка з числа вимушено переміщених осіб із Луганської області, який "замінував" школу за наводкою російських кураторів.