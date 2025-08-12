ЗС РФ планують здійснити операцію "під чужим прапором" і завдати ракетно-дронового удару по густонаселеному району Чугуєва. Відповідальність за теракт Міноборони Росії традиційно поклало на Сили оборони.

Related video

Російська сторона звинувачує Україну в "підготовці теракту" для зриву зустрічі 15 серпня президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Міністерство оборони Росії стверджує, що отримало цю інформацію "за кількома каналами".

Для цієї мети в місто Чугуїв Харківської області 11 серпня "автотранспорт СБУ привіз групу журналістів іноземних ЗМІ для підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні".

Перед самітом у п'ятницю начебто сплановано удар БПЛА та ракетами по одному з густонаселених житлових кварталів або лікарні. Наслідки атаки мають одразу зафіксувати завезені західні журналісти.

Мета теракту, за версією Міноборони, полягає в подальшому покладенні відповідальності за завдання удару і жертви серед цивільних на російську армію.

Таке становище створить негативний медійний фон і умови для зриву російсько-американської взаємодії. Міноборони анонсує провокації і в інших українських містах.

Українське військове командування не коментувало твердження Міноборони Росії.

Нагадаємо, наприкінці липня війська РФ завдали удару по селу Новоплатонівка Ізюмського району. У результаті було вбито п'ятьох людей.

СБУ раніше змогла запобігти теракту в центрі Києва. Контррозвідники затримали жінку, яка хотіла закласти саморобну вибухівку в кафе в центрі міста.