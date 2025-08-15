Харківщина скорочує комендантську годину: коли почнуть діяти зміни та що відомо про свята

З 17 серпня у більшості громад Харківської області комендантська година починатиметься опівночі. Водночас у регіоні готуються до святкувань Дня Незалежності та Дня міста в умовах посиленої безпеки.

У Харківській області з 17 серпня змінюється тривалість комендантської години — тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони регіону під головуванням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Обмеження не стосуються тих громад, де через безпекову ситуацію вже запроваджена посилена комендантська година.

За словами Синєгубова, питання скорочення часу обмежень неодноразово обговорювалося з представниками бізнесу та ритейлу на платформі "Діалог влади та бізнесу". Його підтримали Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Служба безпеки України та Міністерство економіки.

"Ми вивчили досвід сусідніх прифронтових регіонів, де комендантська година діє з 00:00 до 05:00. Такий формат дозволить підприємцям подовжити робочий час, що позитивно позначиться на економіці області", – зазначив голова ХОВА.

Окрему увагу на засіданні приділили питанням безпеки під час державних свят — 23 серпня Дня Державного прапора, 24 серпня Дня Незалежності України та Дня міста-героя Харкова.

"У ці дні, як і раніше, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар.

