Українські жнива з посмішками й танцями набирають мільйони переглядів у TikTok (відео)

Молодий аграрій веде блог, в якому показує важку роботу на полях, заряджаючи українців позитивом. У коментарях йому дякують військові льотчики та колеги.

Користувач з ніком nazariy.sliposchon має 60,7 тисячі підписників у TikTok, але деякі його відео набирають значно більше переглядів. Зокрема, одними з найпопулярніших роликів на сотні й навіть мільйони переглядів є ті, що зняті в українських просторих полях.

"Назарій, 22 роки. Працюю в агро", — описав сам себе у профілі молодий блогер.

Його відео з серії "Жнива 2025" набрали від 74 тисяч до чотирьох мільйонів переглядів. Найпопулярніше з них — з п’ятого дня, його наздоганяє за переглядами відео про третій день під легендарну пісню Руслани з Євробачення (2,5 мільйона переглядів). У своїх роликах Назарій показує важку роботу під українську музику, передаючи атмосферу й показуючи мальовничі краєвиди. Кадри швидко змінюють один одного, не даючи користувачам занудьгувати.

Коментарі здебільшого позитивні, аграріям дякують за роботу та настрій. Наприклад, під відео про сьомий день робіт пишуть:

"Військові льотчики дякують Вам за Вашу працю, за Вашу віру….разом з Вами до Перемоги";

"Назарій, ви така запальничка, от такі відео повинні бути популярні, браво і велика вдячність за вашу тяжку роботу";

"Дякую всім, хто знімається. Дякую за те, що прославляєте українських хліборобів. А то всі ті, які важко роблять, ніколи не показували, який це важкий заробіток";

"Хлопчики, дякую за позитив та вашу працю. Я колись у жнива теж працювала на тракторі, хлопці комбайн теж доручали. Було важко, але на позитиві".

Минулого року Назарій також демонстрував роботу у соцмережах, але з іншого акаунту. У відео можна було побачити збір кукурудзи, збір соняшника, жнива й загалом робочі будні. Один з роликів серії "Жнива 2024" набрав мільйон переглядів та понад 84 тисячі вподобань.

