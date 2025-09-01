TikTok прокачав повідомлення: тепер можна надсилати голосові й до 9 фото чи відео

Соцмережа додала в особисті та групові чати голосові повідомлення до 60 секунд і можливість ділитися кількома фото та відео одночасно. Нові функції поступово з’являтимуться у користувачів протягом кількох тижнів.

Як повідомляє TechCrunch, TikTok представив нові інструменти для спілкування у Direct Messages. Користувачі вже можуть надсилати голосові повідомлення тривалістю до однієї хвилини, а також ділитися до дев’яти фото чи відео в приватних та групових чатах.

У компанії наголошують, що завдяки цим нововведенням платформа стає не лише розважальним майданчиком, а й повноцінним середовищем для щоденної комунікації. Функції наближають досвід користувачів TikTok до можливостей WhatsApp, Instagram чи iMessage.

Голосові повідомлення розгортаються поступово і стануть доступними в усіх регіонах протягом кількох тижнів. Надсилати можна як контент, створений безпосередньо в застосунку, так і матеріали з галереї смартфона. Перед відправленням користувач має змогу відредагувати зображення чи відео. Водночас TikTok обмежив відправлення медіафайлів у першому повідомленні задля підвищення безпеки.

Особливу увагу компанія приділила захисту підлітків. Прямі повідомлення недоступні для користувачів молодше 16 років, а для вікової групи 16–18 років передбачені додаткові обмеження. Зокрема, працюють автоматизовані системи, що блокують зображення без одежі. Користувачі старше 18 років можуть самостійно активувати цей захист у налаштуваннях.

У TikTok вважають, що нові можливості допоможуть молодшій аудиторії краще виражати себе та підтримувати контакт у звичних форматах.

