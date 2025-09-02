В Польше показали "боевого лебедя": что известно о необычном дроне Kaczka (фото)

На выставке вооружения MSPO 2025 в Кельце представлен беспилотный амфибийный аппарат Kaczka, разработанный Военным университетом сухопутных войск Польши.

Дрон Kaczka предназначен для скрытой разведки и поражения целей. Для этого он оснащен камерой и способен нести до 10 кг взрывчатки. Фото беспилотника опубликовал PortalMilitarny.pl в X.

На фотографиях можно заметить, что Kaczka представляет собой коробку, в которой располагаются почти все оборудование, поверх которой установлен макет лебедя. На голове птицы виднеется камера. Снизу также можно увидеть небольшие колеса.

Как отмечает портал Defence Express, такой беспилотник, вероятно, будет стоить гораздо дороже, чем обычный FPV-дрон с большей дальностью применения. Поэтому целесообразность новой польской разработки остается под вопросом.

"Но следует учесть, что одно из направлений развития разведывательных БПЛА, особенно для специальных операций, как раз является их маскировка под птиц", — добавили эксперты.

Напомним, ранее в Китае продемонстрировали дрон "Маленький сокол", который почти невозможно отличить от настоящей птицы.

Фокус также сообщал, что в США создали роботов-койотов, задача которых заключается в отпугивании диких зверей и птиц от дорогостоящей военной техники.