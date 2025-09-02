В Польщі показали "бойового лебедя": що відомо про незвичайний дрон Kaczka (фото)

На виставці озброєння MSPO 2025 в Кельце представлено безпілотний амфібійний апарат Kaczka, розроблений Військовим університетом сухопутних військ Польщі.

Дрон Kaczka призначений для прихованої розвідки та ураження цілей. Для цього він оснащений камерою та здатен нести до 10 кг вибухівки. Фото безпілотника опублікував PortalMilitarny.pl в X.

На світлинах можна помітити, що Kaczka являє собою коробку, в якій розташовуються майже все обладнання, поверх якої встановлено макет лебедя. На голові птаха видніється камера. Знизу також можна побачити невеликі колеса.

Як зазначає портал Defence Express, таки безпілотник, ймовірно, буде коштувати набагато дорожче, ніж звичайний FPV-дрон з більшою дальністю застосування. Тому доцільність нової польської розробки залишається під питанням.

"Але слід зважити на те, що один з напрямів розвитку розвідувальних БПЛА, особливо для спеціальних операцій, якраз є їх маскування під птахів", — додали експерти.

Нагадаємо, раніше в Китаї продемонстрували дрон "Маленький сокіл", який майже неможливо відрізнити від справжнього птаха.

Фокус також повідомляв, що у США створили роботів-койотів, завдання яких полягає у відлякуванні диких звірів та птахів від вартісної військової техніки.