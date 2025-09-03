Интернет в Америке вот-вот "рухнет", но его может спасти только одно решение на 5 ГВт

Дело не в подводных интернет-кабелях или пропускной способности Wi-Fi. Угрозой становится революция в области искусственного интеллекта (ИИ).

Последние несколько десятилетий мы считали, что технологии будут развиваться линейно — то есть компьютеры будут быстрее, чипы меньше, хранилища дешевле. Но появление искусственного интеллекта изменило все. Это происходит потому, что каждая следующая большая языковая модель (БЯМ) увеличивает потребление, требуя в разы больше энергии и вычислительной мощности, чем предыдущая, пишет ecoticias.com.

И в этом заключается проблема. Как отмечалось в статье Forbes, модели ИИ рушатся под собственным весом. Наборы данных, которые используются там, конечны, стоимость обучения масштабируется быстрее, чем закон Мура, а важнейший фактор – энергия – стал узким местом, которое невозможно игнорировать.

"Поэтому, когда мы говорим, что "интернет в Америке вот-вот рухнет", мы не имеем в виду конец социальных сетей или сбой в работе серверов. Крах связан с энергетикой", — говорится в материале.

Именно в этом сценарии возникает самое смелое предложение: Data City в Техасе. Это проект площадью 50 000 акров, обеспечивающий 5 ГВт выделенной мощности для дата-центра.

Корпорация Energy Abundance Development объявила о создании Data City – центра обработки данных (ЦОД), где производство и потребление энергии будут осуществляться в одном месте, вне государственной сети. Вся инфраструктура будет спроектирована для рабочих нагрузок ИИ, с использованием стоек сверхвысокой плотности и жидкостного охлаждения непосредственно на чипах — технологии для новых процессоров NVIDIA.

На начальном этапе будет использоваться природный газ, добываемый в самом Техасе, но проект уже разрабатывается с учетом запланированного перехода на "зеленый" водород. Энергия будет поступать из расположенного рядом подземного хранилища в соляной пещере емкостью 2 ТВт*ч.

Все это становится важным, поскольку ИИ использует не только данные, но и энергию. Развитие БЯМ зависит от огромного объема электроэнергии. Концентрация этой инфраструктуры в специализированных проектах, таких как Data City, означает рост без перегрузки национальной электроэнергетической системы.

