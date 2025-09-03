Інтернет в Америці ось-ось "обвалиться", але його може врятувати тільки одне рішення на 5 ГВт

Справа не в підводних інтернет-кабелях або пропускній здатності Wi-Fi. Загрозою стає революція в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Останні кілька десятиліть ми вважали, що технології розвиватимуться лінійно — тобто комп'ютери будуть швидшими, чіпи меншими, сховища дешевшими. Але поява штучного інтелекту змінила все. Це відбувається тому, що кожна наступна велика мовна модель (ВММ) збільшує споживання, вимагаючи в рази більше енергії та обчислювальної потужності, ніж попередня, пише ecoticias.com.

І в цьому полягає проблема. Як зазначалося у статті Forbes, моделі ШІ руйнуються під власною вагою. Набори даних, які використовуються там, кінцеві, вартість навчання масштабується швидше, ніж закон Мура, а найважливіший фактор — енергія — став вузьким місцем, яке неможливо ігнорувати.

"Тому, коли ми говоримо, що "інтернет в Америці ось-ось завалиться", ми не маємо на увазі кінець соціальних мереж або збій у роботі серверів. Крах пов'язаний з енергетикою", — йдеться в матеріалі.

Саме в цьому сценарії виникає найсміливіша пропозиція: Data City в Техасі. Це проєкт площею 50 000 акрів, що забезпечує 5 ГВт виділеної потужності для дата-центру.

Корпорація Energy Abundance Development оголосила про створення Data City — центру обробки даних (ЦОД), де виробництво і споживання енергії здійснюватимуться в одному місці, поза державною мережею. Уся інфраструктура буде спроектована для робочих навантажень ШІ, з використанням стійок надвисокої щільності та рідинного охолодження безпосередньо на чіпах — технології для нових процесорів NVIDIA.

На початковому етапі використовуватимуть природний газ, що видобувається в самому Техасі, але проєкт уже розробляється з урахуванням запланованого переходу на "зелений" водень. Енергія надходитиме з розташованого поруч підземного сховища в соляній печері ємністю 2 ТВт*год.

Усе це стає важливим, оскільки ШІ використовує не тільки дані, а й енергію. Розвиток БЯМ залежить від величезного обсягу електроенергії. Концентрація цієї інфраструктури в спеціалізованих проєктах, таких як Data City, означає зростання без перевантаження національної електроенергетичної системи.

