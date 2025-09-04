В Восточной Европе произошел сбой Google: пострадали YouTube, Gmail и другие сервисы (фото)

Пользователи из нескольких стран Восточной Европы пожаловались на существенные проблемы в работе ряда сервисов Google.

Многие люди столкнулись с "ошибкой сервера 5xx". Это означает, что сбой произошел на стороне Google, а не в индивидуальном интернет-подключении, пишет болгарское издание Novinite.

Сообщения о сбое в Google поступали на downdetector.com и распространялись в социальных сетях пользователями из Болгарии, Турции, Греции и других стран Восточной Европы. Проблемы коснулись основных продуктов Google.

Данные даундетектора

Особенно серьезный сбой потерпела основная поисковая система Google. Она показывала сообщения об ошибках или не могла завершить поиск. Некоторые пользователи также сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем на Gmail.

Кроме того, Google Maps не мог загружать данные карты, искать места или рассчитывать маршруты, оставляя путешественников и пассажиров без помощи в навигации. Доступ к документам и файлам, хранящимся в облаке, также был нарушен.

В свою очередь пользователи YouTube не могли загрузить видео. Многие видели сообщения об ошибках или бесконечный цикл загрузки. Это коснулось как веб-сайта, так и мобильного приложения.

Зона сбоя Google

Напомним, ранее компания Google обратилась к пользователям с призывом срочно сменить пароль из соображений безопасности. Прежде всего это касается клиентов почтового приложения Gmail.

Фокус также сообщал, что хакерская группа ShinyHunters взломала базу данных Google, управляемую через облачную платформу Salesforce, обманом заставив сотрудника Google поделиться учетными данными для входа в систему.