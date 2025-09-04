У Східній Європі стався збій Google: постраждали YouTube, Gmail та інші сервіси (фото)
Користувачі з кількох країн Східної Європи поскаржилися про суттєві проблеми в роботі низки сервісів Google.
Багато людей зіткнулися з "помилкою сервера 5xx". Це означає, що збій відбувся на боці Google, а не в індивідуальному інтернет-підключенні, пише болгарське видання Novinite.
Повідомлення про збій в Google надходили на downdetector.com та поширювалися в соціальних мережах користувачами з Болгарії, Туреччини, Греції та інших країн Східної Європи. Проблеми торкнулися основних продуктів Google.
Особливо серйозного збою зазнала основна пошукова система Google. Вона показувала повідомлення про помилки або не могла завершити пошук. Деякі користувачі також повідомляли про проблеми з надсиланням та отриманням електронних листів на Gmail.
Окрім того, Google Maps не міг завантажувати дані карти, шукати місця або розраховувати маршрути, залишаючи мандрівників та пасажирів без допомоги в навігації. Доступ до документів і файлів, що зберігаються в хмарі, також був порушений.
Своєю чергою користувачі YouTube не могли завантажити відео. Багато хто бачив повідомлення про помилки або нескінченний цикл завантаження. Це торкнулося як вебсайту, так і мобільного застосунку.
