У Східній Європі стався збій Google: постраждали YouTube, Gmail та інші сервіси (фото)

Користувачі з кількох країн Східної Європи поскаржилися про суттєві проблеми в роботі низки сервісів Google.

Багато людей зіткнулися з "помилкою сервера 5xx". Це означає, що збій відбувся на боці Google, а не в індивідуальному інтернет-підключенні, пише болгарське видання Novinite.

Повідомлення про збій в Google надходили на downdetector.com та поширювалися в соціальних мережах користувачами з Болгарії, Туреччини, Греції та інших країн Східної Європи. Проблеми торкнулися основних продуктів Google.

Дані downdetector

Особливо серйозного збою зазнала основна пошукова система Google. Вона показувала повідомлення про помилки або не могла завершити пошук. Деякі користувачі також повідомляли про проблеми з надсиланням та отриманням електронних листів на Gmail.

Окрім того, Google Maps не міг завантажувати дані карти, шукати місця або розраховувати маршрути, залишаючи мандрівників та пасажирів без допомоги в навігації. Доступ до документів і файлів, що зберігаються в хмарі, також був порушений.

Своєю чергою користувачі YouTube не могли завантажити відео. Багато хто бачив повідомлення про помилки або нескінченний цикл завантаження. Це торкнулося як вебсайту, так і мобільного застосунку.

Зона збою Google

Нагадаємо, раніше компанія Google звернулася до користувачів із закликом терміново змінити пароль з міркувань безпеки. Насамперед це стосується клієнтів поштового додатка Gmail.

Фокус також повідомляв, що хакерська група ShinyHunters зламала базу даних Google, що керується через хмарну платформу Salesforce, обманом змусивши співробітника Google поділитися обліковими даними для входу в систему.