Негайно змініть паролі: 2,5 млрд користувачів під загрозою через злом Google

Хакерська група під назвою ShinyHunters зламала базу даних Google, що керується через хмарну платформу Salesforce, обманом змусивши співробітника Google поділитися обліковими даними для входу в систему.

В результаті кібератаки, яка трапилась у червні, зловмисники викрали купу бізнес-файлів, що містять назви компаній та контактну інформацію клієнтів, повідомляє Daily Mail. При цьому Google не вважає, що під час інциденту були викрадені паролі.

За даними видання, шахраї використовують отримані файли, щоб здійснювати фальшиві телефонні дзвінки та надсилати шкідливі електронні листи, намагаючись отримати доступ до облікових записів Google та особистих даних людей.

Експерт з кібербезпеки Джеймс Найт вважає, що цей злом може завдати серйозної шкоди будь-кому, хто має обліковий запис Gmail, оскільки шахраї вже почали видавати себе за співробітників Google. Оскільки Google використовує платформу Salesforce для своїх користувачів Gmail, під загрозою опинились всіх 2,5 мільярда користувачів пошти.

"Спостерігається величезне зростання хакерських груп, які намагаються отримати важелі впливу в цьому питанні. Багато хто використовує вішинг – люди телефонують, видаючи себе за співробітників Google, надсилають текстові повідомлення, щоб змусити людей увійти або отримати коди для входу", – пояснив експерт з цифрової безпеки.

Користувачі Gmail вже почали повідомляти у соціальних мережах, що шахраї здійснюють фальшиві дзвінки з 650 номерів із кодом міста, щоб обманом змусити людей скинути свої паролі Gmail. Жертви втрачають доступ до своїх облікових записів або ж їхню особисту інформацію та файли викрадають. Деякі хакери просто намагаються проникнути до вкрадених ними адрес Gmail, тестуючи поширені паролі, такі як «пароль».

Злом Google: як захиститись від хакерів

Найт стверджує, що кожен, хто має обліковий запис Gmail, повинен негайно перевірити налаштування входу та оновити паролі, якщо використовує поширені або слабкі фрази. Також варто налаштувати багатофакторну автентифікацію.

Окрім того, експерт рекомендує використовувати ключі доступу для входу у свої акаунти. Це нова функція, яка виводить перевірку вашої особи на новий рівень.

"Будьте дуже, дуже пильними та обережними щодо будь-яких фішингових або голосових фішингових атак. Не надсилайте коди, не вірте, що вам телефонує Google", – додав він.

Нагадаємо, група розвідки загроз Google офіційно підтвердила, що дані користувачів було викрадено після успішної хакерської атаки, яка вразила одну з баз даних компанії.

Фокус також повідомляв про нову хвилю хакерських атак, пов’язану з програмою для крадіжки інформації на основі Python під назвою PXA Stealer.