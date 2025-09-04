Google выплатит миллионам пользователей $425 млн: кто именно получит деньги и за что

Суд присяжных обязал компанию Google выплатить 425 миллионов долларов за вторжение в частную жизнь пользователей, которые выключили функцию отслеживания в своих учетных записях Google.

По словам истцов, Google в течение восьми лет пользовалась мобильными устройствами пользователей для сбора, хранения и использования их данных, нарушая гарантии конфиденциальности в рамках настройки "Активность в Интернете и приложениях", сообщает Reuters.

В коллективном иске утверждалось, что Google собирала данные людей, даже когда соответствующая функция была выключена, из-за сотрудничества с такими приложениями, как Uber, Venmo и Meta. Окружной судья США Ричард Сиборг утвердил дело как коллективный иск, охватывающий около 98 миллионов пользователей Google и 174 миллиона устройств.

Истцы требовали возмещения убытков на сумму более 31 миллиарда долларов. Суд присяжных признал Google ответственной по двум из трех исков истцов о нарушении конфиденциальности. При этом присяжные пришли к выводу, что компания не действовала со злым умыслом.

В результате суд присяжных постановил, что компания Google должна выплатить 425 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности. Адвокат пользователей Дэвид Бойс, отметил, что его клиенты "очевидно очень довольны вердиктом присяжных".

В свою очередь представитель Google Хосе Кастанеда сообщил о намерении подать апелляцию. По его словам, речь идет о неправильном понимании того, как работают сервисы Google

"Наши инструменты конфиденциальности дают людям контроль над своими данными, и когда они выключают персонализацию, мы уважаем этот выбор", — заявил Кастанеда.

