Google виплатить мільйонам користувачів $425 млн: хто саме отримає гроші та за що

Суд присяжних зобов’язав компанію Google виплатити 425 мільйонів доларів за вторгнення в приватне життя користувачів, які вимкнули функцію відстеження у своїх облікових записах Google.

Related video

За словами позивачів, Google протягом восьми років користувалася мобільними пристроями користувачів для збору, зберігання та використання їхніх даних, порушуючи гарантії конфіденційності в рамках налаштування "Активність в Інтернеті та застосунках", повідомляє Reuters.

У колективному позові стверджувалося, що Google збирала дані людей, навіть коли відповідна функція була вимкнена, через співпрацю з такими додатками, як Uber, Venmo та Meta. Окружний суддя США Річард Сіборг затвердив справу як колективний позов, що охоплює близько 98 мільйонів користувачів Google та 174 мільйони пристроїв.

Позивачі вимагали відшкодування збитків на суму понад 31 мільярд доларів. Суд присяжних визнав Google відповідальною за двома з трьох позовів позивачів про порушення конфіденційності. При цьому присяжні дійшли до висновку, що компанія не діяла зі злим умислом.

В результаті суд присяжних постановив, що компанія Google має виплатити 425 мільйонів доларів за порушення конфіденційності. Адвокат користувачів Девід Бойс, зазначив, що його клієнти "очевидно дуже задоволені вердиктом присяжних".

Важливо

У Східній Європі стався збій Google: постраждали YouTube, Gmail та інші сервіси (фото)

Своєю чергою речник Google Хосе Кастанеда повідомив про намір подати апеляцію. За його словами, йдеться про неправильне розуміння того, як працюють сервіси Google

"Наші інструменти конфіденційності дають людям контроль над своїми даними, і коли вони вимикають персоналізацію, ми поважаємо цей вибір", — заявив Кастанеда.

Нагадаємо, хакерська група ShinyHunters зламала базу даних Google, що керується через хмарну платформу Salesforce, обманом змусивши співробітника Google поділитися обліковими даними для входу в систему.

Фокус також повідомляв про те, що компанія Google звернулася до користувачів із закликом терміново змінити пароль з міркувань безпеки. Насамперед це стосується клієнтів поштового додатка Gmail.