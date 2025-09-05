Энтузиаст превратил смартфон Samsung в "кнопочник" из 2000-х: как устроен гаджет (видео)

Техноблогер Марчин Плаза собрал необычный смартфон, объединив сломанный Samsung Galaxy Z Flip с клавиатурой от старого BlackBerry. В результате получился стильный слайдер, издающий приятный щелчок при использовании механизма.

Современные гаджеты часто критикуют за однообразие, так что энтузиаст задался целью создать что-то новое. Взяв за основу Galaxy Z Flip 5 со сломанным внутренним экраном, блогер использовал его внешний дисплей как основной и добавил к нему физическую QWERTY-клавиатуру от BlackBerry, пишет Android Police.

Чтобы соединить два устройства, ему пришлось изготовить кастомную печатную плату и использовать контроллер Arduino Pro Micro, который эмулирует USB-клавиатуру. Новый корпус для аппарата был напечатан на 3D-принтере. А шарнирный механизм, превращающий смартфон в слайдер, придает девайсу особый шарм.

Видео о том, как создавался интересный гибрид Galaxy Z Flip и Blackberry

Но и на этом результате блогер не остановился. Он оснастил заднюю панель магнитом MagSafe, чтобы обеспечить поддержку беспроводной зарядки и аксессуаров. Весь процесс, от идеи до финального продукта, он задокументировал в своем YouTube-ролике.

В итоге получился уникальный телефон, который сочетает в себе ностальгический дизайн и современные технологии. Ведь внутри все та же ОС Android и привычные приложения. В комментариях некоторые ценители такого форм-фактора заявили, что хотели бы подобный гаджет в качестве основного.

