Ентузіаст перетворив смартфон Samsung на "кнопочник" із 2000-х: як влаштований гаджет (відео)

Техноблогер Марчін Плаза зібрав незвичайний смартфон, об'єднавши зламаний Samsung Galaxy Z Flip з клавіатурою від старого BlackBerry. У результаті вийшов стильний слайдер, що видає приємне клацання під час використання механізму.

Related video

Сучасні гаджети часто критикують за одноманітність, тож ентузіаст поставив собі за мету створити щось нове. Взявши за основу Galaxy Z Flip 5 зі зламаним внутрішнім екраном, блогер використав його зовнішній дисплей як основний і додав до нього фізичну QWERTY-клавіатуру від BlackBerry, пише Android Police.

Щоб з'єднати два пристрої, йому довелося виготовити кастомну друковану плату і використовувати контролер Arduino Pro Micro, який емулює USB-клавіатуру. Новий корпус для апарата був надрукований на 3D-принтері. А шарнірний механізм, що перетворює смартфон на слайдер, надає девайсу особливого шарму.

Відео про те, як створювався цікавий гібрид Galaxy Z Flip і Blackberry

Але й на цьому результаті блогер не зупинився. Він оснастив задню панель магнітом MagSafe, щоб забезпечити підтримку бездротової зарядки та аксесуарів. Весь процес, від ідеї до фінального продукту, він задокументував у своєму YouTube-ролику.

У підсумку вийшов унікальний телефон, який поєднує в собі ностальгічний дизайн і сучасні технології. Адже всередині все та ж ОС Android і звичні додатки. У коментарях деякі поціновувачі такого форм-фактора заявили, що хотіли б подібний гаджет як основний.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила здешевлений флагман для мас: чим дивує Galaxy S25 FE. Samsung представила Galaxy S25 FE — більш доступну версію фірмового флагмана 2025 року, що зберігає головні фішки оригіналу. Новинка стала тоншою, легшою і отримала більш ємний акумулятор.