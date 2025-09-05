Люди веками ошибались: дрон DJI Matrice разоблачил неожиданный секрет об оленях (фото)

Охотник и исследователь Деррик Диксон использовал тепловизионный дрон DJI Matrice 30 Thermal для отслеживания белохвостых оленей, опровергнув многолетнее представление о поведении этих животных.

На протяжении поколений охотники на оленей были убеждены, что движение взрослого оленя диктуется направлением ветра. Однако более 2000 часов полета БПЛА DJI показали, что все это время они могли ошибаться. Результатами исследования Диксон поделился на своем YouTube-канале Whitetail Research.

Дрон DJI Matrice 30 Thermal отслеживал движение оленей

Всего мужчина налетал на DJI Matrice 30 Thermal 2120 часов, 232 из которых были посвящены отслеживанию одного самца на "Зима". Камера с тепловизором позволила не терять животное из виду даже ночью и в густых кустах.

В процессе Диксон заметил, что, вопреки распространенному мнению, взрослые олени часто полностью игнорируют направление ветра, двигаясь вместо этого вместе с восходящими и нисходящими тепловыми потоками воздуха, которые протекают по ландшафту, особенно в холмистой местности. Ветер начинал определять направление их движения, только когда усиливался до более 10-15 миль/час.

Деррик Диксон отслеживал оленей через дрон 2120 часов

"Олени любят путешествовать с термальными потоками на их стороне, а не с ветром. Да, ветер не играет такой большой роли", — сказал Диксон в подкасте Outdoor Life.

Важно

Как отмечает оператор дронов и редактор DroneXL Рафаэль Суарес, этот пример показывает, что высококачественный коммерческий дрон с качественным тепловым датчиком, например Matrice 30 Thermal, может стать серьезным инструментом для исследования дикой природы. По его словам, значение открытия Диксона для охотничьего сообщества огромно.

"Как пилот, который использует дроны для фиксации красоты природного мира, я могу сказать, что эта история просто замечательная. Это идеальное сочетание страсти старой школы и современных технологий. Диксон не просто использовал дрон. Он использовал его, чтобы ответить на вопрос, который веками озадачивал охотников", — подчеркнул Суарес.

Напомним, исследователи из Университета Миннесоты в США разработали воздушных роботов, оснащенных ИИ, которые летают роем на дым, помогая в борьбе с лесными пожарами.

Фокус также сообщал, что ученые из Университета Дарема в Британии разработали систему T-STAR, которая позволяет роям БПЛА летать быстрее и с беспрецедентной координацией, даже в очень сложных средах с множеством препятствий.