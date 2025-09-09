"Желтый режим" iPhone значительно увеличит время автономной работы: как включить

Как обновить iPhone за считанные секунды с помощью хитрой настройки, но не навредить, совершая распространенную ошибку, рассказали эксперты.

На iPhone есть специальный режим, который мгновенно продлевает время работы аккумулятора. Он поможет, если телефон используется очень активно, пишет thesun.co.uk.

Речь идет о функции "Режим энергосбережения", которая является стандартной частью программного обеспечения iOS. Вы поймете, что она активна, когда значок аккумулятора iPhone станет желтым. Чтобы найти ее, перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" и включите "Режим энергосбережения".

Есть и другие способы. Можно открыть "Пункт управления" (смахнуть вниз от правого верхнего угла экрана) и нажать на значок аккумулятора. Если вы используете старый iPhone с кнопкой "Домой", доступ к "Пункту управления" осуществляется смахиванием вверх от нижнего края экрана.

Второй способ активации — просто попросить Siri. Скажите: "Привет, Siri, включи режим энергосбережения".

Возможно, батарею iPhone нужно будет заменить Фото: Скриншот

Как работает "Режим энергосбережения" на iPhone

При активации режим ограничивает работу или даже отключает некоторые функции iPhone для экономии заряда аккумулятора. Он временно снижает фоновую активность, чтобы продлить время работы аккумулятора при низком уровне заряда.

Когда функция работает, то происходит следующее:

5G отключается на большинстве устройств, за исключением потоковой передачи видео и загрузки больших объемов данных на моделях iPhone 12 и 13.

Автоблокировка по умолчанию длится 30 секунд.

Яркость дисплея уменьшается автоматически.

Частота обновления дисплея ограничивается 60 Гц на моделях iPhone и iPad с дисплеем ProMotion.

Визуальные эффекты отключаются.

Фотографии временно не загружаются на iCloud.

Автоматические загрузки отключаются.

Загрузки электронной почты приостанавливаются.

Фоновое обновление приложений не происходит.

Как только iPhone заряжается до 80%, режим энергосбережения автоматически отключается.

iPhone на зарядке Фото: uk.pcmag.com

Что садит заряд батареи iPhone

Одна из функций, которая отключается в режиме энергосбережения, — это фоновое обновление приложений. Обычно приложения подгружают что-либо даже тогда, когда вы ими не пользуетесь. Это и есть работа в фоновом режиме. Бывает так, что большое количество приложений используют фоновые обновления без необходимости. Это может значительно увеличить нагрузку на аккумулятор.

Если вы перейдете в "Настройки" — "Аккумулятор", то увидите, сколько именно заряда батареи расходует каждое приложение, включая долю, потраченную в фоновом режиме. Поэтому для приложения с высоким расходом заряда батареи в фоновом режиме, которыми вы редко пользуетесь, необходимо отключить фоновое обновление, что значительно увеличит время работы батареи. Сделать это можно в "Настройках".

iPhone и зарядное устройство Фото: Фото из открытых источников

Когда стоит менять аккумулятор iPhone

Если вы попробовали описанные выше методы, но время работы аккумулятора по-прежнему невелико, возможно, пришло время его заменить.

По мере того, как вы заряжаете и разряжаете смартфон, литий-ионный аккумулятор деградирует. Это означает, что он будет держать меньше заряда по сравнению с новым. Также iPhone также может ограничивать производительность, чтобы защитить сильно изношенный аккумулятор. Вы можете проверить текущую максимальную емкость в разделе "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора".

Замена аккумулятора обойдется от 60 до 100 долларов, в зависимости от модели. Это избавит от необходимости менять телефон.

