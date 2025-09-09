"Жовтий режим" iPhone значно збільшить час автономної роботи: як увімкнути

Як оновити iPhone за лічені секунди за допомогою хитрого налаштування, але не нашкодити, роблячи поширену помилку, розповіли експерти.

На iPhone є спеціальний режим, який миттєво подовжує час роботи акумулятора. Він допоможе, якщо телефон використовується дуже активно, пише thesun.co.uk.

Йдеться про функцію "Режим енергозбереження", яка є стандартною частиною програмного забезпечення iOS. Ви зрозумієте, що вона активна, коли значок акумулятора iPhone стане жовтим. Щоб знайти її, перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" і ввімкніть "Режим енергозбереження".

Є й інші способи. Можна відкрити "Пункт управління" (змахнути вниз від правого верхнього кута екрана) і натиснути на значок акумулятора. Якщо ви використовуєте старий iPhone з кнопкою "Додому", доступ до "Пункту управління" здійснюється змахуванням вгору від нижнього краю екрана.

Другий спосіб активації — просто попросити Siri. Скажіть: "Привіт, Siri, увімкни режим енергозбереження".

Як працює "Режим енергозбереження" на iPhone

Під час активації режим обмежує роботу або навіть відключає деякі функції iPhone для економії заряду акумулятора. Він тимчасово знижує фонову активність, щоб продовжити час роботи акумулятора за низького рівня заряду.

Коли функція працює, то відбувається таке:

5G відключається на більшості пристроїв, за винятком потокового передавання відео та завантаження великих обсягів даних на моделях iPhone 12 і 13.

Автоблокування за замовчуванням триває 30 секунд.

Яскравість дисплея зменшується автоматично.

Частота оновлення дисплея обмежується 60 Гц на моделях iPhone і iPad з дисплеєм ProMotion.

Візуальні ефекти вимикаються.

Фотографії тимчасово не завантажуються на iCloud.

Автоматичні завантаження вимикаються.

Завантаження електронної пошти призупиняються.

Фонове оновлення додатків не відбувається.

Щойно iPhone заряджається до 80%, режим енергозбереження автоматично вимикається.

Що садить заряд батареї iPhone

Одна з функцій, яка вимикається в режимі енергозбереження, — це фонове оновлення додатків. Зазвичай додатки довантажують що-небудь навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся. Це і є робота у фоновому режимі. Буває так, що велика кількість додатків використовують фонові оновлення без потреби. Це може значно збільшити навантаження на акумулятор.

Якщо ви перейдете в "Налаштування" — "Акумулятор", то побачите, скільки саме заряду батареї витрачає кожен застосунок, включно з часткою, витраченою у фоновому режимі. Тому для додатків з високою витратою заряду батареї у фоновому режимі, якими ви рідко користуєтеся, необхідно відключити фонове оновлення, що значно збільшить час роботи батареї. Зробити це можна в "Налаштуваннях".

Коли варто міняти акумулятор iPhone

Якщо ви спробували описані вище методи, але час роботи акумулятора, як і раніше, невеликий, можливо, настав час його замінити.

У міру того, як ви заряджаєте і розряджаєте смартфон, літій-іонний акумулятор деградує. Це означає, що він триматиме менше заряду порівняно з новим. Також iPhone також може обмежувати продуктивність, щоб захистити сильно зношений акумулятор. Ви можете перевірити поточну максимальну ємність у розділі "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора".

Заміна акумулятора обійдеться від 60 до 100 доларів, залежно від моделі. Це позбавить від необхідності міняти телефон.

