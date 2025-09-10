Изменит работу ПВО: Rafael впервые представила мощнейшее лазерное оружие Iron Beam 450

Компания Rafael Advanced Defense Systems из Израиля представила новейшую лазерную систему ПВО Iron Beam 450 на британской оборонной выставке DSEI 2025.

Related video

По словам разработчиков, новинка получила большую дальность, скорость перехвата целей, чем другие платформы того же семейства, при меньших затратах. Об этом сообщило издание Breaking Defence.

Iron Beam 450 получила свое название благодаря апертуре системы 450 мм. Вероятно, это самая мощная из трех лазерных систем вооружения, публично анонсированных Rafael, она выглядит крупнее Iron Beam-M и Lite Beam.

"Демонстрация Iron Beam 450 на выставке DSEI демонстрирует, как прорывы в области технологий мощных лазеров меняют систему противовоздушной обороны, обеспечивая очень экономичный и высокоэффективный перехват", — заявил Йоав Тургеман, генеральный директор и президент Rafael, в заявлении, распространенном компанией.

Компания ранее уже представила легкую систему Lite Beam для установки на транспортное средство на выставке AUSA в 2024 году, она обладает мощностью 10 кВт. Семейство высокоэнергетического лазерного оружия Rafael также включает систему Iron Beam-M мощностью 50 кВт с аппертурой 250 мм, которую можна установить на наземный транспорт. На выставке также представили отдельную систему Iron Beam для установки на кораблях. Примечательно, что Израиль признал использование некоторых высокоэнергетических систем Rafael для обороны страны во время конфликтов последних двух лет.

"Вместе эти системы представляют собой многоуровневый комплекс интегрированных решений направленной энергии в рамках национальной архитектуры противовоздушной обороны", — заявила Rafael Advanced Defense Systems.

В июне 2025 года вице-президент Rafael Шломо Тоаф сообщил, что лазерное оружие Iron Beam усилит систему ПВО Израиля "Железный купол". Оно должно уничтожать ракеты и БПЛА противника, посылая мощные лучи, плавящие металл. По словам руководителя, Iron Beam обладает мощностью около 100 кВт и может попасть в цель величиной с палец на расстоянии около 10 км.

На выставке DSEI австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) представила лазерное оружие Apollo мощностью 100 кВт. Сообщается, что оно может поражать беспилотники весом до 600 кг и отслеживать до 200 целей на 360 градусов.