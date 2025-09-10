Змінить роботу ППО: Rafael уперше представила найпотужнішу лазерну зброю Iron Beam 450

Компанія Rafael Advanced Defense Systems з Ізраїлю представила новітню лазерну систему ППО Iron Beam 450 на британській оборонній виставці DSEI 2025.

За словами розробників, новинка отримала більшу дальність, швидкість перехоплення цілей, ніж інші платформи того ж сімейства, за менших витрат. Про це повідомило видання Breaking Defence.

Iron Beam 450 отримала свою назву завдяки апертурі системи 450 мм. Ймовірно, це найпотужніша з трьох лазерних систем озброєння, публічно анонсованих Rafael, вона має більший вигляд, ніж Iron Beam-M і Lite Beam.

"Демонстрація Iron Beam 450 на виставці DSEI демонструє, як прориви в галузі технологій потужних лазерів змінюють систему протиповітряної оборони, забезпечуючи дуже економічне і високоефективне перехоплення", — заявив Йоав Тургеман, генеральний директор і президент Rafael, у заяві, поширеній компанією.

Компанія раніше вже презентувала легку систему Lite Beam для встановлення на транспортний засіб на виставці AUSA у 2024 році, вона має потужність 10 кВт. Сімейство високоенергетичної лазерної зброї Rafael також включає систему Iron Beam-M потужністю 50 кВт з апертурою 250 мм, яку можна встановити на наземний транспорт. На виставці також представили окрему систему Iron Beam для встановлення на кораблях. Примітно, що Ізраїль визнав використання деяких високоенергетичних систем Rafael для оборони країни під час конфліктів останніх двох років.

"Разом ці системи являють собою багаторівневий комплекс інтегрованих рішень спрямованої енергії в рамках національної архітектури протиповітряної оборони", — заявила Rafael Advanced Defense Systems.

У червні 2025 року віцепрезидент Rafael Шломо Тоаф повідомив, що лазерна зброя Iron Beam посилить систему ППО Ізраїлю "Залізний купол". Вона має знищувати ракети і БПЛА противника, посилаючи потужні промені, що плавлять метал. За словами керівника, Iron Beam має потужність близько 100 кВт і може влучити в ціль завбільшки з палець на відстані близько 10 км.

На виставці DSEI австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) представила лазерну зброю Apollo потужністю 100 кВт. Повідомляється, що вона може вражати безпілотники вагою до 600 кг і відстежувати до 200 цілей на 360 градусів.