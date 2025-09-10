Космический дрон PHASA-35 с солнечными батареями может изменить войну: как он работает

На выставке DSEI 2025 в Лондоне компания BAE Systems и ее дочерняя компания Prismatic Ltd представили беспилотный летательный аппарат PHASA-35 с питанием от солнечной энергии, предназначенный для работы в стратосфере.

Система может послужить военным альтернативным средством связи и ведения разведки вместо самолетов или космических спутников. Об этом пишет портал Army Recognition.

PHASA-35 расшифровывается как Persistent High Altitude Solar Aircraft (постоянный высотный солнечный летательный аппарат). Беспилотник имеет размах крыльев 35 метров, сопоставимый с Airbus A320, и вес 150 килограммов, как у мотоцикла.

Летательный аппарат использует композитную конструкцию и солнечные панели, расположенные по всей длине крыльев. Они питают аккумуляторные батареи, обеспечивающие полет в ночное время. Такая конфигурация позволяет платформе работать в верхних слоях атмосферы, далеко за пределами зоны действия коммерческих авиаперевозок.

PHASA-35 призвана оставаться в воздухе в течение нескольких месяцев подряд без дозаправки, будучи простой в эксплуатации по сравнению с существующими системами. В отличие от спутников, запуск которых требует больших затрат и не может быть восстановлен после развертывания, БПЛА можно запускать с обычных взлетно-посадочных полос, сажать, модифицировать и использовать повторно, что снижает как стоимость, так и сложность логистики.

По сравнению с самолетами и беспилотниками, которые зависят от дозаправки, наземного персонала и имеют сравнительно короткую продолжительности полета, PHASA-35 может кружить над заданным районом в течение нескольких месяцев без постоянного контроля человеком. Такая устойчивость обеспечивает покрытие для связи и разведки, недоступное ни одной современной воздушной платформе.

Разработчики предлагают применять солнечный беспилотник как в военных, так и гражданских целях. К примеру, PHASA-35 может обеспечивать морской мониторинг, охрану границ и безопасную передачу данных для армии. Он также может предоставлять услуги связи, такие как мобильная связь и доступ в интернет в отдаленных или недостаточно обслуживаемых регионах.

Кроме того, система может использоваться в качестве ретранслятора во время операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, при повреждении наземной инфраструктуры или в качестве платформы для мониторинга окружающей среды и климата. Модульная конструкция полезной нагрузки позволяет интегрировать датчики разведки, наблюдения и вещания, системы визуализации и коммуникационное оборудование, с возможностью адаптации и обновления этой полезной нагрузки по мере развития технологий.

PHASA-35 спроектировали менее чем за два года, первые летные испытания состоялись в 2020 году. В 2023 и 2024 годах он поднялся на высоту более 20 км и успешно приземлился.

Программа интегрирована в FalconWorks, научно-исследовательский центр BAE Systems, специализирующийся на передовых и гибких решениях для аэрокосмической отрасли. Легкая конструкция и энергонезависимость БПЛА упрощают транспортировку и долгосрочное применение.

Отсутствие необходимости в орбитальных запусках в сочетании с возможностью возврата и повторного использования делает PHASA-35 практичным дополнением к спутниковым группировкам, поскольку надежность и зона покрытия будет выше по сравнению с традиционными воздушными платформами. Это делает систему перспективной для для расширения сетей связи, включая развитие инфраструктуры 5G.

Ранее писали, что на DSEI UK 2025 также представили дрон Banshee Jet80+ с ракетой Rattler от компании QinetiQ. Как считают разработчики, комплекс усилит противовоздушную оборону, поскольку научит военных сбивать сверхзвуковые цели.