Представлен БПЛА Banshee Jet80+ со сверхзвуковой ракетой Rattler: где его применят

Британская компания QinetiQ представила на выставке DSEI UK 2025 усовершенствованный дрон Banshee Jet80+ с ракетой Rattler Supersonic Target, призванный усилить противовоздушную оборону.

Такие беспилотные мишени должны реалистично имитировать сверхзвуковое оружие противника, что очень важно в условиях ускоренного развития ракет. Об этом сообщает издание Army Recognition.

Сверхзвуковая ракета-мишень Rattler развивает скорость более 1,8 Маха, а в версии Rattler Gal ST — более 2,5 Маха, что позволяет имитировать ракетные угрозы как воздушного, так и наземного базирования. Она может выполнять штопорные и зигзагообразные маневры, заставляя экипажи систем ПВО реагировать в сложных ситуациях.

По сравнению с другими сверхзвуковыми мишенями на рынке, Rattler сочетает в себе высокую эффективность, гибкость и доступность. Многие аналогичные системы слишком дороги для регулярного использования.

Конструкция Rattler из алюминиевого сплава аэрокосмического класса обеспечивает долговечность и простую утилизацию. Благодаря телеметрическим данным и данным позиционирования, передаваемым в режиме реального времени, операторы могут оценивать свои действия на каждом этапе выполнения задания.

Размещаясь под БПЛА Banshee Jet80+, ракета послужит военным экономным и масштабируемым способом отработки действий против сверхзвуковых угроз без необходимости проведения боевых стрельб.

Banshee Jet80+ является одним из самых популярных беспилотных летательных аппаратов на мировом рынке оборонной промышленности. Он может имитировать множество воздушных целей, поскольку развивает скорость до 200 метров в секунду (720 км/ч), поднимается на высоту до 10 км и выполняет сложные маневры с перегрузкой до 4g.

Продолжительность полета более 40 минут позволяет проводить длительные учения, в ходе которых операторы могут потренироваться отслеживать угрозы с помощью радаров, перехват ракет и методы поражения целей в условиях, приближенных к реальным. Многие страны используют Banshee Jet80+, что подтверждает ее эффективность.

В стратегическом плане появление Banshee Jet80+ в паре с Rattler на выставке DSEI указывает на растущую необходимость для стран НАТО и их союзников адаптироваться к новым достижениям сверхзвуковой авиации. Поскольку потенциальные противники увеличивают инвестиции в ракетные технологии, способные преодолеть традиционную систему ПВО, способность моделировать такие самолеты и ракеты во время учений критически важна для сил обороны.

Сочетая выносливость и маневренность Banshee Jet80+ со сверхзвуковыми характеристиками Rattler, QinetiQ предоставляет вооруженным силам критически важный инструмент для преодоления разрыва между современными системами обороны и ракетными угрозами будущего. Демонстрация DSEI демонстрирует, что в будущем готовность систем ПВО будет зависеть не только от самих перехватчиков, но и от наличия передовых учебных мишеней, чтобы операторы были готовы к самым сложным условиям современных воздушных боев.

В 2024 году Пентагон и QinetiQ испытали сверхзвуковую ракету Rattler, которую запустил с беспилотника Banshee Jet80. Это позволило инженерам усовершенствовать конструкцию.

