Представлено БПЛА Banshee Jet80+ з надзвуковою ракетою Rattler: де його застосують

Британська компанія QinetiQ представила на виставці DSEI UK 2025 вдосконалений дрон Banshee Jet80+ з ракетою Rattler Supersonic Target, покликаний посилити протиповітряну оборону.

Такі безпілотні мішені мають реалістично імітувати надзвукову зброю противника, що дуже важливо в умовах прискореного розвитку ракет. Про це повідомляє видання Army Recognition.

Надзвукова ракета-мішень Rattler розвиває швидкість понад 1,8 Маха, а у версії Rattler Gal ST — понад 2,5 Маха, що дає змогу імітувати ракетні загрози як повітряного, так і наземного базування. Вона може виконувати штопорні та зигзагоподібні маневри, змушуючи екіпажі систем ППО реагувати в складних ситуаціях.

Порівняно з іншими надзвуковими мішенями на ринку, Rattler поєднує в собі високу ефективність, гнучкість і доступність. Багато аналогічних систем занадто дорогі для регулярного використання.

Конструкція Rattler з алюмінієвого сплаву аерокосмічного класу забезпечує довговічність і просту утилізацію. Завдяки телеметричним даним і даним позиціонування, що передаються в режимі реального часу, оператори можуть оцінювати свої дії на кожному етапі виконання завдання.

Розміщуючись під БПЛА Banshee Jet80+, ракета послужить військовим економним і масштабованим способом відпрацювання дій проти надзвукових загроз без необхідності проведення бойових стрільб.

Banshee Jet80+ є одним із найпопулярніших безпілотних літальних апаратів на світовому ринку оборонної промисловості. Він може імітувати безліч повітряних цілей, оскільки розвиває швидкість до 200 метрів на секунду (720 км/год), піднімається на висоту до 10 км і виконує складні маневри з перевантаженням до 4g.

Тривалість польоту понад 40 хвилин дає змогу проводити тривалі навчання, під час яких оператори можуть потренуватися відстежувати загрози за допомогою радарів, перехоплення ракет і методи ураження цілей в умовах, наближених до реальних. Багато країн використовують Banshee Jet80+, що підтверджує її ефективність.

У стратегічному плані поява Banshee Jet80+ у парі з Rattler на виставці DSEI вказує на зростаючу необхідність для країн НАТО та їхніх союзників адаптуватися до нових досягнень надзвукової авіації. Оскільки потенційні супротивники збільшують інвестиції в ракетні технології, здатні подолати традиційну систему ППО, здатність моделювати такі літаки і ракети під час навчань критично важлива для сил оборони.

Поєднуючи витривалість і маневреність Banshee Jet80+ з надзвуковими характеристиками Rattler, QinetiQ надає збройним силам критично важливий інструмент для подолання розриву між сучасними системами оборони та ракетними загрозами майбутнього. Демонстрація DSEI демонструє, що в майбутньому готовність систем ППО залежатиме не тільки від самих перехоплювачів, а й від наявності передових навчальних мішеней, щоб оператори були готові до найскладніших умов сучасних повітряних боїв.

У 2024 році Пентагон і QinetiQ випробували надзвукову ракету Rattler, яку запустили з безпілотника Banshee Jet80. Це дало змогу інженерам удосконалити конструкцію.

