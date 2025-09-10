Космічний дрон PHASA-35 із сонячними батареями може змінити війну: як він працює

На виставці DSEI 2025 у Лондоні компанія BAE Systems та її дочірня компанія Prismatic Ltd презентували безпілотний літальний апарат PHASA-35 з живленням від сонячної енергії, призначений для роботи в стратосфері.

Система може послужити військовим альтернативним засобом зв'язку і ведення розвідки замість літаків або космічних супутників. Про це пише портал Army Recognition.

PHASA-35 розшифровується як Persistent High Altitude Solar Aircraft (постійний висотний сонячний літальний апарат). Безпілотник має розмах крил 35 метрів, який можна порівняти з Airbus A320, і вагу 150 кілограмів, як у мотоцикла.

Літальний апарат використовує композитну конструкцію і сонячні панелі, розташовані по всій довжині крил. Вони живлять акумуляторні батареї, що забезпечують політ у нічний час. Така конфігурація дає змогу платформі працювати у верхніх шарах атмосфери, далеко за межами зони дії комерційних авіаперевезень.

PHASA-35 покликана залишатися в повітрі протягом кількох місяців поспіль без дозаправлення, будучи простою в експлуатації порівняно з наявними системами. На відміну від супутників, запуск яких вимагає великих витрат і не може бути відновлений після розгортання, БПЛА можна запускати зі звичайних злітно-посадкових смуг, саджати, модифікувати і використовувати повторно, що знижує як вартість, так і складність логістики.

Порівняно з літаками та безпілотниками, які залежать від дозаправлення, наземного персоналу та мають порівняно коротку тривалість польоту, PHASA-35 може кружляти над заданим районом упродовж кількох місяців без постійного контролю людиною. Така стійкість забезпечує покриття для зв'язку та розвідки, недоступне жодній сучасній повітряній платформі.

Розробники пропонують застосовувати сонячний безпілотник як у військових, так і цивільних цілях. Наприклад, PHASA-35 може забезпечувати морський моніторинг, охорону кордонів і безпечну передачу даних для армії. Він також може надавати послуги зв'язку, такі як мобільний зв'язок і доступ в інтернет у віддалених або недостатньо обслуговуваних регіонах.

Крім того, систему можна використовувати як ретранслятор під час операцій з ліквідації наслідків стихійних лих, у разі пошкодження наземної інфраструктури або як платформу для моніторингу довкілля та клімату. Модульна конструкція корисного навантаження дає змогу інтегрувати датчики розвідки, спостереження і мовлення, системи візуалізації та комунікаційне обладнання, з можливістю адаптації та оновлення цього корисного навантаження в міру розвитку технологій.

PHASA-35 спроєктували менш ніж за два роки, перші льотні випробування відбулися 2020 року. У 2023 і 2024 роках він піднявся на висоту понад 20 км і успішно приземлився.

Програма інтегрована в FalconWorks, науково-дослідний центр BAE Systems, що спеціалізується на передових і гнучких рішеннях для аерокосмічної галузі. Легка конструкція та енергонезалежність БПЛА спрощують транспортування і довгострокове застосування.

Відсутність необхідності в орбітальних запусках у поєднанні з можливістю повернення і повторного використання робить PHASA-35 практичним доповненням до супутникових угруповань, оскільки надійність і зона покриття буде вищою порівняно з традиційними повітряними платформами. Це робить систему перспективною для для розширення мереж зв'язку, включно з розвитком інфраструктури 5G.

Раніше писали, що на DSEI UK 2025 також представили дрон Banshee Jet80+ з ракетою Rattler від компанії QinetiQ. Як вважають розробники, комплекс посилить протиповітряну оборону, оскільки навчить військових збивати надзвукові цілі.