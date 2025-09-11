Уже в Украине: ВС РФ получили дрон-ракету "Залп-1" для перехвата беспилотников

Российские войска начали испытывать новый дрон-перехватчик "Залп-1" для борьбы с украинскими беспилотниками.

Он может развивать скорость до 310 км/ч, чтобы догонять и сбивать многоцелевые БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в "Центре беспилотных компетенций", который разработал изделие.

Представитель организации с позывным "Барс" назвал средство "дроном-ракетой" и заявил, что их пока собрали менее 100 единиц, но уже направили в зону боевых действий для практических испытаний. Полезная нагрузка аппарата (вероятно, речь идет о боевой части) составляет 500 гр и переносится в специальном футляре.

"Залп-1" можно вернуть в целости и сохранности, если оператору не удалось найти цель. В таком случае он не активирует боевую часть и с помощью второй камеры управлят дроном, как обычным коптером, чтобы приземлить его для повторного использования. Это позволит снизить расход и повысить эффективность.

По своей конструкции "Залп-1" напоминает украинские дроны Sting от команды "Дикі Шершні", которые уничтожают российские ударные БПЛА "Шахед". Известно, что перехватчики управляются с помощью очков виртуальной реальности и оснащены системой наведения на основе искусственного интеллекта.

В августе разработчики сообщили, что новая версия Sting смогла разогнаться до 315 км/ч. Теперь силам ПВО будет проще сбивать "Шахеды".