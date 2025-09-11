Уже в Україні: ЗС РФ отримали дрон-ракету "Залп-1" для перехоплення безпілотників

Російські війська почали випробовувати новий дрон-перехоплювач "Залп-1" для боротьби з українськими безпілотниками.

Він може розвивати швидкість до 310 км/год, щоб наздоганяти і збивати багатоцільові БПЛА. Про це ТАСС повідомили в "Центрі безпілотних компетенцій", який розробив виріб.

Представник організації з позивним "Барс" назвав засіб "дроном-ракетою" і заявив, що їх поки що зібрали менш як 100 одиниць, але вже скерували в зону бойових дій для практичних випробувань. Корисне навантаження апарату (ймовірно, йдеться про бойову частину) становить 500 гр і переноситься у спеціальному футлярі.

"Залп-1" можна повернути цілим і неушкодженим, якщо оператору не вдалося знайти ціль. У такому разі він не активує бойову частину і за допомогою другої камери керує дроном, як звичайним коптером, щоб приземлити його для повторного використання. Це дасть змогу знизити витрати і підвищити ефективність.

За своєю конструкцією "Залп-1" нагадує українські дрони Sting від команди "Дикі Шершні", які знищують російські ударні БПЛА "Шахед". Відомо, що перехоплювачами керують за допомогою окулярів віртуальної реальності й оснащено системою наведення на основі штучного інтелекту.

У серпні розробники повідомили, що нова версія Sting змогла розігнатися до 315 км/год. Тепер силам ППО буде простіше збивати "Шахеди".