"Город Константиновка, РФ": в "Дії" отреагировали на ошибку, которая возмутила украинца (скриншот)

Пользователь заметил, что в "Дії" некорректно отображается его место рождения. Город, который находится в Донецкой области, в приложении отнесли в состав России.

"Скрины не горят. "Город Константиновка, Донецкая область, Российская Федерация" — знакомьтесь — это Дія и ее видение территориальной целостности Украины", — написал в соцсети X 14 сентября Сергей Соколов.

На прикрепленном снимке экрана видно приложение "Дія" и электронный документ — Актовая запись о рождении. В свидетельстве, обновленном 13 сентября, местом рождения является город Константиновка. Указано, что он расположен в Донецкой области, но страной вместо Украины указана РФ.

Скриншот, распространенный в X Фото: Соцсети

Константиновка "в составе РФ": реакция "Дії"

15 сентября на публикацию отреагировала пресс-служба "Дії", объяснив, почему случилась такая ситуация. Выяснилось, что ошибку допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи. В то же время свидетельства в приложении генерируются на основе данных из этого реестра.

"Команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались", — заверили в "Дії".

Комментарий "Дії" относительно ситуации с ошибкой в свидетельстве Фото: Скриншот

Напомним, Константиновка — это город в Донецкой области, который находится под контролем Украины, но на который безостановочно наступает враг. 11 сентября аналитики ISW информировали, что ВС РФ удалось продвинуться в нескольких точках в этом направлении.

