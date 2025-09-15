"Місто Костянтинівка, РФ": у "Дії" відреагували на помилку, яка обурила українця (скриншот)

Користувач помітив, що у "Дії" некоректно відображається його місце народження. Місто, що знаходиться у Донецькій області, в застосунку віднесли до складу Росії.

Related video

"Скріни не горять. "Місто Костянтинівка, Донецька область, Російська Федерація" — знайомтеся — це Дія і її бачення територіальної цілісності України", — написав у соцмережі X 14 вересня Сергій Соколов.

На прикріпленому знімку екрану видно застосунок "Дія" та електронний документ — Актовий запис про народження. У свідоцтві, оновленому 13 вересня, місцем народження є місто Костянтинівка. Зазначено, що воно розташоване у Донецькій області, але країною замість України вказана РФ.

Скриншот, поширений у X Фото: Соцмережі

Костянтинівка "у складі РФ": реакція "Дії"

15 вересня на публікацію відреагувала пресслужба "Дії", пояснивши, чому трапилася така ситуація. З'ясувалося, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису. Водночас свідоцтва у застосунку генеруються на основі даних з цього реєстру.

"Команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним вирішенням, щоб подібні випадки не траплялись", — запевнили у "Дії".

Коментар "Дії" щодо ситуації з помилкою у свідоцтві Фото: Скриншот

Нагадаємо, Костянтинівка — це місто у Донецькій області, яка перебуває під контролем України, але на яке неспинно наступає ворог. 11 вересня аналітики ISW інформували, що ЗС РФ вдалося просунутись у кількох точках в цьому напрямку.

15 вересня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив, що по всій лінії фронту перестали працювати термінали Starlink. З його слів, знову стався глобальний збій на SpaceX.