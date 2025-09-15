iPhone 17 Pro Max стал самым быстрым в мире смартфоном: чем удивили тесты чипа A19 Pro

Новый рейтинг Geekbench продемонстрировал возможности процессора A19 Pro от Apple, которым оснащены новые смартфоны iPhone 17 Pro Max. Результаты оказались исключительно высокими.

A19 Pro не обеспечивает значительного прироста производительности по сравнению с прошлогодним A18 Pro, однако все равно является самым мощным в мире. Он может даже превзойти новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об этом пишет издание NotebookCheck, ссылаясь на Geekbench.

A19 Pro в одноядерном режиме на iPhone 17 Pro Max показал результат 4019 баллов, а в многоядерном — 110154 балла. Эти показатели примерно на 20% выше, чем у A18 Pro, показанных в прошлогодних тестах.

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station предсказывает, что будущий Snapdragon 8 Elite Gen 5 также наберет около 4000 и 11000 баллов в тех же тестах. Напрашивается вывод, что новый чипсет Qualcomm не сможет превзойти A19 Pro от Apple.

Теория основана на предположении, что тесты на бенчмарке Geekbench достоверно отражают производительность A19 Pro, но на практике это маловероятно. В большинстве других многоядерных тестов процессор набирает около 9700 баллов. Вероятно, такой высокий результат получился, поскольку устройство находилось в условиях активного охлаждения, что минимизировало троттлинг — процесс принудительного замедления процессора для защиты от перегрева.

Ранее писали, что iPhone 17 Pro с процессором A19 Pro обогнал MacBook Air на чипе M2. Предположительно, использовали версию с 12 ГБ оперативной памяти.

Есть также информация, что смартфон Xiaomi 16 получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 одним из первых. Ему также приписывают большой аккумулятор на 7000 мАч.