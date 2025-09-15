iPhone 17 Pro Max став найшвидшим у світі смартфоном: чим здивували тести чипа A19 Pro

Новий рейтинг Geekbench продемонстрував можливості процесора A19 Pro від Apple, яким оснащені нові смартфони iPhone 17 Pro Max. Результати виявилися винятково високими.

A19 Pro не забезпечує значного приросту продуктивності порівняно з минулорічним A18 Pro, проте все одно є найпотужнішим у світі. Він може навіть перевершити новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Про це пише видання NotebookCheck, посилаючись на Geekbench.

A19 Pro в одноядерному режимі на iPhone 17 Pro Max показав результат 4019 балів, а в багатоядерному — 110154 бали. Ці показники приблизно на 20% вищі, ніж у A18 Pro, показаних у торішніх тестах.

Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station пророкує, що майбутній Snapdragon 8 Elite Gen 5 також набере близько 4000 і 11000 балів у тих самих тестах. Напрошується висновок, що новий чипсет Qualcomm не зможе перевершити A19 Pro від Apple.

Теорія заснована на припущенні, що тести на бенчмарку Geekbench достовірно відображають продуктивність A19 Pro, але на практиці це малоймовірно. У більшості інших багатоядерних тестів процесор набирає близько 9700 балів. Ймовірно, такий високий результат вийшов, оскільки пристрій перебував в умовах активного охолодження, що мінімізувало троттлінг — процес примусового уповільнення процесора для захисту від перегріву.

Раніше писали, що iPhone 17 Pro з процесором A19 Pro обігнав MacBook Air на чипі M2. Імовірно, використовували версію з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Є також інформація, що смартфон Xiaomi 16 отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 одним із перших. Йому також приписують великий акумулятор на 7000 мАг.