НАТО надеется на дроны-перехватчики, как в Украине: чем Европа сможет сбивать "Шахеды"

После того как российские дроны проникли на территорию Польши, страны Европы задумались о недорогих средствах защиты от них. Одним из самых перспективных направлений считают БПЛА-перехватчики, которые уже доказали свою эффективность в Украине.

Related video

Несколько европейских компаний уже представили свои решения на выставке DSEI-2025 в Лондоне. Об этом сообщает издание Defence News.

Директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Арсен Жумадилов заявил СМИ на выставке DSEI, что внедрение дронов-перехватчиков является приоритетом страны. Он ожидает, что производство таких средств увеличится в ближайшие месяцы.

В Украине в качестве перехватчиков используют небольшие, но быстрые дроны, которые догоняют "Шахеды", а затем уничтожают их тараном или контролируемым взрывом поблизости. Главным преимуществом является стоимость, которая гораздо ниже стоимости ракет.

"Дроны-перехватчики — это новые современные ракеты. Стоимость их производства значительно ниже, чем у "Шахидов", а высокая скорость позволяет значительно ускорить цепочку уничтожения вражеских систем", — рассказал Defense News Йоханнес Пинл, генеральный директор британской компании Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS).

Он добавил, что развитие современных военных технологий во много обусловлено масштабным применением беспилотных технологий на войне в Украине. Войскам приходится очень быстро реагировать на нововведения в сфере дронов. Если несколько лет назад у солдата было несколько минут для принятия решения, когда БПЛА находились за километры, то сегодня временной промежуток во многих случаях сократился до 30 секунд.

Компания MARSS представила на выставке один из своих новейших перехватчиков Interceptor MR с искусственным интеллектом в версии средней дальности. Как рассказал Йоханнес Пинл, дрон может способен развивать скорость до 288 километров в час. Компания планирует испытать его против роев дронов, при этом один оператор будет запускать и управлять несколькими перехватчиками одновременно.

Полноценное производство Interceptor MR планируют запустить в 2026 году. Несколько единиц MARSS уже продала недавно одной из стран Персидского залива. В ближайшие месяцы планируется оценить проект для внедрения в НАТО.

Швейцарский производитель оборонной продукции Destinus также представил свою новую систему перехвата Hornet, предназначенную для борьбы с дешевыми беспилотниками и их роями. Незадолго до выставки DSEI британский стартап Cambridge Aerospace анонсировал Skyhammer — недорогой, быстро масштабируемый перехватчик крылатых ракет и крупных беспилотников.

Destinus представила дрон-перехватчик Hornet Фото: Army Recognition Group

В августе Министерство обороны Великобритании совместно с международной коалицией Drone Capability Coalition запросило информацию для изучения потенциала дронов-перехватчиков как средства противодействия реактивным беспилотным летательным аппаратам типа камикадзе. Последние считаются особенно опасной угрозой, поскольку способны развивать скорость более 350 км/ч и летать на высоте более 3 км.

"Их массовое распространение представляет собой значительную и постоянно меняющуюся угрозу как для развернутых сил, так и для критически важной национальной инфраструктуры", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В ночь на 10 сентября Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем небе. Для этого польская армия применила несколько истребителей F-16, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C.

После этого стало известно, что Украина будет учить Польшу сбивать "Шахеды". Как сообщили в польском Минобороны, все тренировки будут проходить на территории Польши.