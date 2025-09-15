НАТО сподівається на дрони-перехоплювачі, як в Україні: чим Європа зможе збивати "Шахеди"

Після того як російські дрони проникли на територію Польщі, країни Європи задумалися про недорогі засоби захисту від них. Одним із найперспективніших напрямків вважають БПЛА-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність в Україні.

Related video

Кілька європейських компаній уже представили свої рішення на виставці DSEI-2025 у Лондоні. Про це повідомляє видання Defence News.

Директор Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони України Арсен Жумаділов заявив ЗМІ на виставці DSEI, що впровадження дронів-перехоплювачів є пріоритетом країни. Він очікує, що виробництво таких засобів збільшиться в найближчі місяці.

В Україні як перехоплювачі використовують невеликі, але швидкі дрони, які наздоганяють "Шахеди", а потім знищують їх тараном або контрольованим вибухом поблизу. Головною перевагою є вартість, яка набагато нижча за вартість ракет.

"Дрони-перехоплювачі — це нові сучасні ракети. Вартість їхнього виробництва значно нижча, ніж у "Шахідів", а висока швидкість дає змогу значно прискорити ланцюжок знищення ворожих систем", — розповів Defense News Йоханнес Пінл, генеральний директор британської компанії Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS).

Він додав, що розвиток сучасних військових технологій багато в чому зумовлений масштабним застосуванням безпілотних технологій на війні в Україні. Військам доводиться дуже швидко реагувати на нововведення у сфері дронів. Якщо кілька років тому в солдата було кілька хвилин для ухвалення рішення, коли БПЛА перебували за кілометри, то сьогодні часовий проміжок у багатьох випадках скоротився до 30 секунд.

Компанія MARSS представила на виставці один зі своїх новітніх перехоплювачів Interceptor MR зі штучним інтелектом у версії середньої дальності. Як розповів Йоханнес Пінл, дрон може здатний розвивати швидкість до 288 кілометрів на годину. Компанія планує випробувати його проти роїв дронів, при цьому один оператор буде запускати і керувати кількома перехоплювачами одночасно.

Повноцінне виробництво Interceptor MR планують запустити у 2026 році. Кілька одиниць MARSS уже продала нещодавно одній із країн Перської затоки. Найближчими місяцями планується оцінити проєкт для впровадження в НАТО.

Швейцарський виробник оборонної продукції Destinus також представив свою нову систему перехоплення Hornet, призначену для боротьби з дешевими безпілотниками та їхніми роями. Незадовго до виставки DSEI британський стартап Cambridge Aerospace анонсував Skyhammer — недорогий, швидко масштабований перехоплювач крилатих ракет і великих безпілотників.

Destinus представила дрон-перехоплювач Hornet Фото: Army Recognition Group

У серпні Міністерство оборони Великої Британії спільно з міжнародною коаліцією Drone Capability Coalition запросило інформацію для вивчення потенціалу дронів-перехоплювачів як засобу протидії реактивним безпілотним літальним апаратам типу камікадзе. Останні вважаються особливо небезпечною загрозою, оскільки здатні розвивати швидкість понад 350 км/год і літати на висоті понад 3 км.

"Їхнє масове поширення являє собою значну загрозу, яка постійно змінюється, як для розгорнутих сил, так і для критично важливої національної інфраструктури", — йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

У ніч на 10 вересня Польща вперше збивала "Шахеди" у своєму небі. Для цього польська армія застосувала кілька винищувачів F-16, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C.

Після цього стало відомо, що Україна вчитиме Польщу збивати "Шагеди". Як повідомили в польському Міноборони, усі тренування відбуватимуться на території Польщі.