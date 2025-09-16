Поддержите нас UA
Телефоны Samsung получат важное обновление, но оно пока что достанется не всем

Смартфон Galaxy S24 | Фото: phonearena.com

Компания Samsung официально подтвердила, что стабильная версия One UI 8 появится на большинстве ее смартфонов уже в нынешнем году. Процесс растянется на два месяца, и до старых телефонов Samsung он дойдет лишь в конце ноября.

В сентябре One UI 8 получат только устройства серии Galaxy S25, пишет androidauthority.com. Потом добавятся телефоны среднего класса и бюджетные телефоны, а также некоторые старые модели флагманских серий.

В своем пресс- релизе Samsung сообщила, что One UI 8 появится на следующих устройствах Galaxy:

  • Galaxy S25
  • Galaxy S24
  • Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G и Galaxy A17
  • Galaxy А07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G и Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy А06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G.

Как видим, список довольно длинный, но зато в него вошли и новейшие флагманы, и даже более старые бюджетные устройства.

Как уже упоминалось, в сентябре на стабильную версию One UI 8 могут рассчитывать только смартфоны серии Galaxy S25. В октябре One UI 8 запустится на таких гаджетах:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy А36
  • Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6
  • Специальная версия Galaxy Z Fold
  • Galaxy S22
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy А35
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy А53
  • Galaxy А34
  • Galaxy А25.

Наконец, в ноябре стабильная версия One UI 8 появится и на таких телефонах:

  • Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5
  • я Galaxy Tab S8
  • Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy А15
  • Galaxy А16
  • Galaxy А24
  • Galaxy А33
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A11.

