Телефоны Samsung получат важное обновление, но оно пока что достанется не всем
Компания Samsung официально подтвердила, что стабильная версия One UI 8 появится на большинстве ее смартфонов уже в нынешнем году. Процесс растянется на два месяца, и до старых телефонов Samsung он дойдет лишь в конце ноября.
В сентябре One UI 8 получат только устройства серии Galaxy S25, пишет androidauthority.com. Потом добавятся телефоны среднего класса и бюджетные телефоны, а также некоторые старые модели флагманских серий.
В своем пресс- релизе Samsung сообщила, что One UI 8 появится на следующих устройствах Galaxy:
- Galaxy S25
- Galaxy S24
- Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G и Galaxy A17
- Galaxy А07
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G и Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy А06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G.
Как видим, список довольно длинный, но зато в него вошли и новейшие флагманы, и даже более старые бюджетные устройства.
Как уже упоминалось, в сентябре на стабильную версию One UI 8 могут рассчитывать только смартфоны серии Galaxy S25. В октябре One UI 8 запустится на таких гаджетах:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy А36
- Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6
- Специальная версия Galaxy Z Fold
- Galaxy S22
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy А35
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy А53
- Galaxy А34
- Galaxy А25.
Наконец, в ноябре стабильная версия One UI 8 появится и на таких телефонах:
- Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5
- я Galaxy Tab S8
- Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4
- Galaxy А15
- Galaxy А16
- Galaxy А24
- Galaxy А33
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A11.
Ранее Фокус писал, что Samsung готовит важное обновление для смартфонов Galaxy, и рассказывал про главные функции One UI 8.
Также стало известно, что смартфоны Galaxy защитят вас от мошенников. В обновлении One UI 8 Samsung решила добавить новую функцию ИИ, защищающую от голосового фишинга.