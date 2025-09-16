Підтримайте нас RU
RU
Діджитал

Телефони Samsung отримають важливе оновлення, але воно поки що дістанеться не всім

телефони Samsung оновлення One UI 8 запуск
Смартфон Galaxy S24 | Фото: phonearena.com

Компанія Samsung офіційно підтвердила, що стабільна версія One UI 8 з'явиться на більшості її смартфонів уже цього року. Процес розтягнеться на два місяці, і до старих телефонів Samsung він дійде лише наприкінці листопада.

У вересні One UI 8 отримають тільки пристрої серії Galaxy S25, пише androidauthority.com. Потім додадуться телефони середнього класу і бюджетні телефони, а також деякі старі моделі флагманських серій.

У своєму пресрелізі Samsung повідомила, що One UI 8 з'явиться на наступних пристроях Galaxy:

  • Galaxy S25
  • Galaxy S24
  • Galaxy Z Fold6 і Galaxy Z Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy Z Fold4 і Galaxy Z Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G і Galaxy A17
  • Galaxy А07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G і Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy А06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G.

Як бачимо, список доволі довгий, але зате до нього увійшли і новітні флагмани, і навіть старіші бюджетні пристрої.

Як уже згадувалося, у вересні на стабільну версію One UI 8 можуть розраховувати тільки смартфони серії Galaxy S25. У жовтні One UI 8 запуститься на таких гаджетах:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy А36
  • Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6
  • Спеціальна версія Galaxy Z Fold
  • Galaxy S22
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy А35
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy А53
  • Galaxy А34
  • Galaxy А25.

Нарешті, в листопаді стабільна версія One UI 8 з'явиться і на таких телефонах:

  • Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5
  • я Galaxy Tab S8
  • Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy А15
  • Galaxy А16
  • Galaxy А24
  • Galaxy А33
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A11.

Раніше Фокус писав, що Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy, і розповідав про головні функції One UI 8.

Також стало відомо, що смартфони Galaxy захистять вас від шахраїв. В оновленні One UI 8 Samsung вирішила додати нову функцію ШІ, що захищає від голосового фішингу.