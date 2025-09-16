Телефони Samsung отримають важливе оновлення, але воно поки що дістанеться не всім

Компанія Samsung офіційно підтвердила, що стабільна версія One UI 8 з'явиться на більшості її смартфонів уже цього року. Процес розтягнеться на два місяці, і до старих телефонів Samsung він дійде лише наприкінці листопада.

Related video

У вересні One UI 8 отримають тільки пристрої серії Galaxy S25, пише androidauthority.com. Потім додадуться телефони середнього класу і бюджетні телефони, а також деякі старі моделі флагманських серій.

У своєму пресрелізі Samsung повідомила, що One UI 8 з'явиться на наступних пристроях Galaxy:

Galaxy S25

Galaxy S24

Galaxy Z Fold6 і Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy Z Fold4 і Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G і Galaxy A17

Galaxy А07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G і Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy А06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G.

Як бачимо, список доволі довгий, але зате до нього увійшли і новітні флагмани, і навіть старіші бюджетні пристрої.

Як уже згадувалося, у вересні на стабільну версію One UI 8 можуть розраховувати тільки смартфони серії Galaxy S25. У жовтні One UI 8 запуститься на таких гаджетах:

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy А36

Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6

Спеціальна версія Galaxy Z Fold

Galaxy S22

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab Active 5

Galaxy А35

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy А53

Galaxy А34

Galaxy А25.

Нарешті, в листопаді стабільна версія One UI 8 з'явиться і на таких телефонах:

Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5

я Galaxy Tab S8

Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4

Galaxy А15

Galaxy А16

Galaxy А24

Galaxy А33

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A11.

Раніше Фокус писав, що Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy, і розповідав про головні функції One UI 8.

Також стало відомо, що смартфони Galaxy захистять вас від шахраїв. В оновленні One UI 8 Samsung вирішила додати нову функцію ШІ, що захищає від голосового фішингу.