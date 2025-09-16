Телефони Samsung отримають важливе оновлення, але воно поки що дістанеться не всім
Компанія Samsung офіційно підтвердила, що стабільна версія One UI 8 з'явиться на більшості її смартфонів уже цього року. Процес розтягнеться на два місяці, і до старих телефонів Samsung він дійде лише наприкінці листопада.
У вересні One UI 8 отримають тільки пристрої серії Galaxy S25, пише androidauthority.com. Потім додадуться телефони середнього класу і бюджетні телефони, а також деякі старі моделі флагманських серій.
У своєму пресрелізі Samsung повідомила, що One UI 8 з'явиться на наступних пристроях Galaxy:
- Galaxy S25
- Galaxy S24
- Galaxy Z Fold6 і Galaxy Z Flip6
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy Z Fold4 і Galaxy Z Flip4
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G і Galaxy A17
- Galaxy А07
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G і Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy А06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G.
Як бачимо, список доволі довгий, але зате до нього увійшли і новітні флагмани, і навіть старіші бюджетні пристрої.
Як уже згадувалося, у вересні на стабільну версію One UI 8 можуть розраховувати тільки смартфони серії Galaxy S25. У жовтні One UI 8 запуститься на таких гаджетах:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy А36
- Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6
- Спеціальна версія Galaxy Z Fold
- Galaxy S22
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy А35
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy А53
- Galaxy А34
- Galaxy А25.
Нарешті, в листопаді стабільна версія One UI 8 з'явиться і на таких телефонах:
- Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5
- я Galaxy Tab S8
- Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4
- Galaxy А15
- Galaxy А16
- Galaxy А24
- Galaxy А33
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A11.
Раніше Фокус писав, що Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy, і розповідав про головні функції One UI 8.
Також стало відомо, що смартфони Galaxy захистять вас від шахраїв. В оновленні One UI 8 Samsung вирішила додати нову функцію ШІ, що захищає від голосового фішингу.