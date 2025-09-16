Топ-5 Android-смартфонов, которые заменят iPhone 17 Pro: что выбирают эксперты (фото)

Героем прошлой недели стал новый iPhone 17. Это вполне заслуженно, но есть пользователи, которые просто предпочитают Android любым новинкам от Apple. И новый iPhone вполне можно заменить на достойный Samsung или Pixel.

Если вы из тех, кто не является поклонником Apple, вы все равно сможете выбрать себе лучший телефон, пишет androidauthority.com. Издание предлагает собственный рейтинг флагманских смартфона на базе Android.

Google Pixel 10 Pro

Как смартфоны Pixel 10 можно назвать одной из лучших альтернатив базовому iPhone 17, так и модель Pixel 10 Pro станет достойной заменой iPhone 17 Pro. Если вам нужен Android-смартфон, который станет прямым конкурентом новейшему флагману Apple, то это ваш вариант.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Pixel 10 Pro доступен в двух размерах – с экраном 6,3 дюйма для базовой модели и с экраном 6,8 дюйма – для Pixel 10 Pro XL. Дисплеи изготовлены по технологии LTPO AMOLED и даже ярче, чем у iPhone.

Аппаратное обеспечение Pixel 10 Pro — одно из лучших, и, к тому же, это единственный популярный Android-смартфон со встроенными магнитами для беспроводной зарядки и других аксессуаров (по сути, это аналог MagSafe на iPhone 17 Pro).

Конструкция сенсоров камеры у Pixel 10 Pro и iPhone 17 Pro почти одинаковая, но у Pixel есть зум 100x, а у iPhone –лишь 40x. Правда, чип Apple A19 Pro мощнее, чем Google Tensor G5, но, если вы не фанат игр, вы этого даже и не заметите.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Это самый излишний вариант для нескладного Android-смартфона.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Forbes

Дисплей Galaxy S25 Ultra почти полностью соответствует дисплею iPhone 17 Pro Max. Оба смартфона имеют диагональ 6,9 дюйма, оснащены LTPO AMOLED-панелями и антибликовым покрытием для лучшей видимости при ярком освещении. Отметим, однако, что S25 Ultra все-таки тоньше и легче, чем iPhone 17 Pro Max. К тому же, тут есть чипсет Snapdragon 8 Elite – один из лучших для Android-смартфонов.

Еще из плюсов есть большой набор функций Galaxy AI и стилус S Pen в комплекте.

OnePlus 13

Этот вариант подойдет тем, кому нравятся большие телефоны с мощным чипсетом.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

OnePlus 13 получил. 6,8-дюймовый дисплей, использует LTPO AMOLED-панель и демонстрирует яркость больше, чем у iPhone 17 Pro (4500 нит против 3000 нит). Тут снова есть чипсет Snapdragon 8 Elite, а аккумулятор емкостью 6000 мАч позволяет смартфону работать два дня без подзарядки.

Но надо учесть, что для OnePlus 13 обещано всего до четырех крупных обновлений Android, в то время, как и Apple, и Google, и Samsung предлагают для своих смартфонов семь таких обновлений.

Motorola Razr Ultra

Тут надо просто отвлечься от выхода нового iPhone и посмотреть, что вообще есть интересного на рынке телефонов Android.

Складной смартфон Motorola Razr Ultra Фото: expertreviews.com

Во многом Razr Ultra не уступает Galaxy S25 Ultra. У него есть 13. 7-дюймовый основной дисплей Razr, чипсет Snapdragon 8 Elite, 512 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4700 мАч и проводная зарядка мощностью 68 Вт. И все это умещается в складной корпус.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Еще один вариант для тех, кто любит "раскладушки".

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: zdnet.com

В сложенном состоянии Galaxy Z Fold 7 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, похожим на дисплей любого другого смартфона. Но когда вы его открываете, он разворачивается в настоящий миниатюрный планшет.

При этом корпус смартфона очень тонкий и легкий, есть чипсет Snapdragon 8 Elite, 200-мегапиксельная основная камера (такая же, как у S25 Ultra) и все возможности искусственного интеллекта от Samsung.

