Топ 5 Android-смартфонів, які замінять iPhone 17 Pro: що обирають експерти (фото)

Героєм минулого тижня став новий iPhone 17. Це цілком заслужено, але є користувачі, які просто віддають перевагу Android будь-яким новинкам від Apple. І новий iPhone цілком можна замінити на гідний Samsung або Pixel.

Якщо ви з тих, хто не є прихильником Apple, ви все одно зможете обрати собі найкращий телефон, пише androidauthority.com. Видання пропонує власний рейтинг флагманських смартфона на базі Android.

Google Pixel 10 Pro

Як смартфони Pixel 10 можна назвати однією з найкращих альтернатив базовому iPhone 17, так і модель Pixel 10 Pro стане гідною заміною iPhone 17 Pro. Якщо вам потрібен Android-смартфон, який стане прямим конкурентом новітньому флагману Apple, то це ваш варіант.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Pixel 10 Pro доступний у двох розмірах — з екраном 6,3 дюйма для базової моделі та з екраном 6,8 дюйма — для Pixel 10 Pro XL. Дисплеї виготовлені за технологією LTPO AMOLED і навіть яскравіші, ніж у iPhone.

Апаратне забезпечення Pixel 10 Pro — одне з найкращих, і, до того ж, це єдиний популярний Android-смартфон із вбудованими магнітами для бездротової зарядки та інших аксесуарів (по суті, це аналог MagSafe на iPhone 17 Pro).

Конструкція сенсорів камери у Pixel 10 Pro і iPhone 17 Pro майже однакова, але у Pixel є зум 100x, а в iPhone — лише 40x. Щоправда, чип Apple A19 Pro потужніший, ніж Google Tensor G5, але, якщо ви не фанат ігор, ви цього навіть і не помітите.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Це найбільш зайвий варіант для нескладного Android-смартфона.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Forbes

Дисплей Galaxy S25 Ultra майже повністю відповідає дисплею iPhone 17 Pro Max. Обидва смартфони мають діагональ 6,9 дюйма, оснащені LTPO AMOLED-панелями та антивідблисковим покриттям для кращої видимості при яскравому освітленні. Зазначимо, однак, що S25 Ultra все-таки тонший і легший, ніж iPhone 17 Pro Max. До того ж, тут є чипсет Snapdragon 8 Elite — один із найкращих для Android-смартфонів.

Ще з плюсів є великий набір функцій Galaxy AI і стилус S Pen у комплекті.

OnePlus 13

Цей варіант підійде тим, кому подобаються великі телефони з потужним чипсетом.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

OnePlus 13 отримав. 6,8-дюймовий дисплей, що використовує LTPO AMOLED-панель і демонструє яскравість більшу, ніж у iPhone 17 Pro (4500 ніт проти 3000 ніт). Тут знову є чипсет Snapdragon 8 Elite, а акумулятор ємністю 6000 мАг дозволяє смартфону працювати два дні без підзарядки.

Але треба врахувати, що для OnePlus 13 обіцяно всього до чотирьох великих оновлень Android, в той час, як і Apple, і Google, і Samsung пропонують для своїх смартфонів сім таких оновлень.

Motorola Razr Ultra

Тут треба просто відволіктися від виходу нового iPhone і подивитися, що взагалі є цікавого на ринку телефонів Android.

Складаний смартфон Motorola Razr Ultra Фото: expertreviews.com

Багато в чому Razr Ultra не поступається Galaxy S25 Ultra. У нього є 13. 7-дюймовий основний дисплей Razr, чипсет Snapdragon 8 Elite, 512 ГБ вбудованої памʼяті, 16 ГБ оперативної памʼяті, акумулятор ємністю 4700 мАг і дротова зарядка потужністю 68 Вт. І все це вміщується в складаний корпус.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Ще один варіант для тих, хто любить "розкладачки".

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: zdnet.com

У складеному стані Galaxy Z Fold 7 оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм, схожим на дисплей будь-якого іншого смартфона. Але коли ви його відкриваєте, він розгортається у справжній мініатюрний планшет.

При цьому корпус смартфона дуже тонкий і легкий, є чипсет Snapdragon 8 Elite, 200-мегапіксельна основна камера (така ж, як у S25 Ultra) і всі можливості штучного інтелекту від Samsung.

