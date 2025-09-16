Цены упадут "ниже плинтуса": солнечная энергетика столкнулась с новой проблемой

В сентябре в Китае провели первый аукцион на возобновляемые источники энергии в рамках новой реформы. Цены оказались очень низкими и могут снизиться еще сильнее.

Реформа запущена для введения рыночного ценообразования в Китае, который является крупнейшим в мире производителем "зеленой" энергии. С июня 2026 года операторы передающих сетей будут заключать новые контракты на проекты генерации, используя аукционы. По мнению аналитиков, система может отпугнуть инвестиции, передает агентство Reuters.

Ранее проекты в области возобновляемой энергетики в Китае имели гарантированную норму прибыли, привязанную к базовой цене на уголь. Это давало разработчикам ценную уверенность, но было сопряжено с риском чрезмерных инвестиций.

Теперь же во время аукционов будет устанавливаться клиринговая цена устанавливается на основе максимальной заявки, после отбора заявок от самой низкой к самой высокой до достижения целевого объема провинции. Владельцы солнечных или ветровых электростанций обязаны продавать свою электроэнергию на рынке, но получат компенсацию, если цена опустится ниже клиринговой цены аукциона или цены исполнения.

Первый аукцион прошел в провинции Шаньдун и считается показательным. По данным государственных СМИ, опубликованным в пятницу со ссылкой на оператора электросети провинции Шаньдун, клиринговая цена солнечной энергии составляла 225 юаней (31,58 доллара США) за мегаватт-час (МВт-ч). Поставщики могли подавать заявки по цене от 123 до 350 юаней/МВт-ч.

Низкие ставки сигнализируют о том, что в будущем цены на возобновляемые источники энергии во всех регионах будут ниже, чем при предыдущей системе. Возможно, в других провинциях они будут несколько выше, поскольку в Шаньдуне к снижению цен привел избыток инвестиций в солнечную энергетику.

Аналитик Jefferies Алан Лау заявил, что не слишком оптимистично настроен в отношении других провинций, если только это не прибрежные провинции со значительным ростом спроса на электроэнергию. По его мнению, инвесторам будет сложно получить хорошую прибыль при такой стоимости.

По словам Лаури Мюллювирта, соучредителя хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, многие проекты в провинции Шаньдун уже были завершены, поэтому производители очень хотели продавать свою электроэнергию по фиксированной цене. Новая система обеспечивает большую определенность, чем продажа на спотовом рынке.

Дэвид Фишман, руководитель консалтинговой компании Lantau Group, сообщил в своем сообщении на LinkedIn, что недавние средние спотовые цены в провинции составляли всего 116 юаней/МВт-ч из-за обширных поставок солнечной энергии.

Ранее писали, что в 2025 году Китай установил больше солнечных панелей, чем весь остальной мир. Только в первом полугодии страна запустила 380 ГВт новых генерирующих мощностей.

Однако вскоре Китай может отказаться от солнечных панелей и ветрогенераторов из-за новой гидроэлектростанции в Тибете. Каскад плотин может стать самым мощным в мире.