Ціни впадуть "нижче плінтуса": сонячна енергетика зіткнулася з новою проблемою

У вересні в Китаї провели перший аукціон на поновлювані джерела енергії в рамках нової реформи. Ціни виявилися дуже низькими і можуть знизитися ще сильніше.

Реформа запущена для запровадження ринкового ціноутворення в Китаї, який є найбільшим у світі виробником "зеленої" енергії. З червня 2026 року оператори передавальних мереж укладатимуть нові контракти на проєкти генерації, використовуючи аукціони. На думку аналітиків, система може відлякати інвестиції, передає агентство Reuters.

Раніше проекти в галузі відновлюваної енергетики в Китаї мали гарантовану норму прибутку, прив'язану до базової ціни на вугілля. Це давало розробникам цінну впевненість, але було пов'язано з ризиком надмірних інвестицій.

Тепер же під час аукціонів встановлюватиметься клірингова ціна, що встановлюється на основі максимальної заявки, після відбору заявок від найнижчої до найвищої до досягнення цільового обсягу провінції. Власники сонячних або вітрових електростанцій зобов'язані продавати свою електроенергію на ринку, але отримають компенсацію, якщо ціна опуститься нижче за клірингову ціну аукціону або ціну виконання.

Перший аукціон відбувся в провінції Шаньдун і вважається показовим. За даними державних ЗМІ, опублікованими в п'ятницю з посиланням на оператора електромережі провінції Шаньдун, клірингова ціна сонячної енергії становила 225 юанів (31,58 долара США) за мегават-годину (МВт-год). Постачальники могли подавати заявки за ціною від 123 до 350 юанів/МВт-год.

Низькі ставки сигналізують про те, що в майбутньому ціни на поновлювані джерела енергії в усіх регіонах будуть нижчими, ніж за попередньої системи. Можливо, в інших провінціях вони будуть дещо вищими, оскільки в Шаньдуні до зниження цін призвів надлишок інвестицій у сонячну енергетику.

Аналітик Jefferies Алан Лау заявив, що не надто оптимістично налаштований щодо інших провінцій, якщо тільки це не прибережні провінції зі значним зростанням попиту на електроенергію. На його думку, інвесторам буде складно отримати хороший прибуток за такої вартості.

За словами Лаурі Мюллювірта, співзасновника гельсінкського Центру досліджень енергетики та чистого повітря, багато проєктів у провінції Шаньдун уже було завершено, тому виробники дуже хотіли продавати свою електроенергію за фіксованою ціною. Нова система забезпечує більшу визначеність, ніж продаж на спотовому ринку.

Девід Фішман, керівник консалтингової компанії Lantau Group, повідомив у своєму повідомленні на LinkedIn, що нещодавні середні спотові ціни в провінції становили лише 116 юанів/МВт-год через велике постачання сонячної енергії.

Раніше писали, що у 2025 році Китай встановив більше сонячних панелей, ніж весь інший світ. Тільки в першому півріччі країна запустила 380 ГВт нових генерувальних потужностей.

Однак незабаром Китай може відмовитися від сонячних панелей і вітрогенераторів через нову гідроелектростанцію в Тибеті. Каскад гребель може стати найпотужнішим у світі.