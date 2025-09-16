Установите на свой смартфон сейчас: эксперты назвали топ-3 самых полезных приложений

Часто люди сомневаются насчет того, оформлять ли подписку на то или иное приложение. Бывает так, что пользы эти подписки не приносят, а обходятся довольно дорого. Но есть приложения, подписавшись на которые вы точно не прогадаете.

Эксперты протестировали множество различных приложений – от стриминговых сервисов вроде Netflix и Disney Plus до музыкальных приложений наподобие Apple Music и Spotify, пишет techradar.com. Но авторитетную проверку прошли только три приложения.

YouTube Premium

Это лучший сервис по подписке, считают специалисты. Он, конечно, не идеален, но зато не утомляет пользователе, – в отличие от многих соцсетей.

YouTube Premium убирает всю рекламу и дает другие преимущества – например, фоновое воспроизведение на мобильных устройствах и загрузка видео (но только в приложении). В США ежемесячная подписка стоит 12,99 долларов (чуть более 500 в пересчете на гривни).

Google One

Если вы пользователь Android, Google One пригодится вам для расширения хранилища Google Диска и управления своей мобильной фототекой.

Тарифный план Basic, который предоставляет 100 ГБ облачного хранилища, обойдется в 1,99 доллара в месяц (около 80 гривен).

По сути, Google One не сильно отличается от iCloud + или сторонних облачных хранилищ, таких как Dropbox, но он хорошо интегрируется с Android, и ваш аккаунт Google One становится аналогичным аккаунту Gmail. А Google Photos (использующий хранилище Google Диска) отлично работает на и iPhone, и на iPad.

Spotify Premium

Этот надежный стриминговый сервис пригодится вам, если вы меломан и не представляете себе жизни без музыки.

Spotify легко устанавливается на любой новый телефон и предлагает действительно огромный выбор музыки, – при всем многообразии аналогичных сервисов. Тут можно найти и множество немузыкальных медиа – подкастов и аудиокниг. Все это обойдется в 11,99 долларов (около 500 гривен) в месяц.

