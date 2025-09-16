Встановіть на свій смартфон зараз: експерти назвали топ 3 найкорисніших додатків

Часто люди сумніваються щодо того, чи оформляти підписку на той чи інший додаток. Буває так, що користі ці підписки не приносять, а обходяться досить дорого. Але є додатки, підписавшись на які ви точно не прогадаєте.

Експерти протестували безліч різних застосунків — від стримінгових сервісів на кшталт Netflix і Disney Plus до музичних застосунків на кшталт Apple Music і Spotify, пише techradar.com. Але авторитетну перевірку пройшли тільки три додатки.

YouTube Premium

Це найкращий сервіс за підпискою, вважають фахівці. Він, звісно, не ідеальний, але зате не стомлює користувача, — на відміну від багатьох соцмереж.

YouTube Premium прибирає всю рекламу і дає інші переваги — наприклад, фонове відтворення на мобільних пристроях і завантаження відео (але тільки в додатку). У США щомісячна підписка коштує 12,99 доларів (трохи більше ніж 500 у перерахунку на гривні).

Google One

Якщо ви користувач Android, Google One стане вам у пригоді для розширення сховища Google Диска та управління своєю мобільною фототекою.

Тарифний план Basic, який надає 100 ГБ хмарного сховища, обійдеться в 1,99 долара на місяць (близько 80 гривень).

По суті, Google One не сильно відрізняється від iCloud + або сторонніх хмарних сховищ, таких як Dropbox, але він добре інтегрується з Android, і ваш обліковий запис Google One стає аналогічним акаунту Gmail. А Google Photos (що використовує сховище Google Диска) відмінно працює і на iPhone, і на iPad.

Spotify Premium

Цей надійний стримінговий сервіс стане в пригоді вам, якщо ви меломан і не уявляєте собі життя без музики.

Spotify легко встановлюється на будь-який новий телефон і пропонує справді величезний вибір музики, — при всьому різноманітті аналогічних сервісів. Тут можна знайти і безліч немузичних медіа — подкастів і аудіокниг. Все це обійдеться в 11,99 доларів (близько 500 гривень) на місяць.

