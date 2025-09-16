"Правило 33%" для солнечных панелей: что важно знать, если решили установить их на крыше

Солнечные панели становятся все более популярными на фоне перехода на зеленую энергию и заботы об экологии. Но, как и любое технологическое решение, их установка имеет свои важные нюансы.

Стандартное домохозяйство может сэкономить до 90% на счетах за электроэнергию с помощью солнечных панелей, отмечает slashgear.com. Но чтобы солнечные элементы работали эффективно и не нарушали правил безопасности, надо учесть несколько моментов.

"Правило 33" – это базовое правило, устанавливающее стандарты в этой сфере. В частности, оно определяет, где разрешено размещать солнечные панели относительно края скатной крыши. Правило отсылает к Международному пожарному кодексу (IFC), который предписывает отступ не менее 18 дюймов (457 мм) по обеим сторонам горизонтального конька, если фотоэлектрические панели занимают менее 33% общей площади крыши. Если же солнечные панели занимают более 33% общей площади крыши, минимальная ширина отступа увеличивается до 36 дюймов (914 мм).

Такой отступ необходим для обеспечения пожарным доступа к коньку крыши – и для доступа к самому зданию, и для создания дымоотвода путем проделывания отверстия в крыше. Единственное исключение – это дома с автоматической спринклерной системой: там можно установить панели, занимающие до 66% общей площади крыши, с отступом не менее 18 дюймов. Этот отступ сохраняется по обеим сторонам конька.

При этом для получения права на уменьшенный отступ спринклерная система должна быть установлена ​​в соответствии с требованиями IFC. Для панелей, занимающих более 66% общей площади крыши, действует правило минимального отступа в 36 дюймов независимо от того, установлена ​​ли спринклерная система. Отметим, что спринклерная система пожаротушения – это автоматическая установка, предназначенная для обнаружения и тушения пожара путем разбрызгивания в защищенной зоне огнетушащего вещества (обычно воды или пенного раствора).

Еще правила для установки солнечных панелей предписывают, что крыши с солнечными панелями должны иметь как минимум две дорожки между нижним краем крыши и коньком, каждая шириной не менее 36 дюймов. Как минимум одна из этих дорожек должна располагаться на стороне крыши, обращенной к улице или подъездной дороге к дому.

