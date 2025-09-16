"Правило 33%" для сонячних панелей: що важливо знати, якщо вирішили встановити їх на даху

Сонячні панелі стають дедалі популярнішими на тлі переходу на зелену енергію і турботи про екологію. Але, як і будь-яке технологічне рішення, їхнє встановлення має свої важливі нюанси.

Стандартне домогосподарство може заощадити до 90% на рахунках за електроенергію за допомогою сонячних панелей, зазначає slashgear.com. Але щоб сонячні елементи працювали ефективно і не порушували правил безпеки, треба врахувати кілька моментів.

"Правило 33" — це базове правило, що встановлює стандарти в цій сфері. Зокрема, воно визначає, де дозволено розміщувати сонячні панелі щодо краю скатного даху. Правило відсилає до Міжнародного пожежного кодексу (IFC), який наказує відступ не менше 18 дюймів (457 мм) по обидва боки горизонтального гребеня, якщо фотоелектричні панелі займають менше 33% загальної площі даху. Якщо ж сонячні панелі займають понад 33% загальної площі даху, мінімальна ширина відступу збільшується до 36 дюймів (914 мм).

Такий відступ необхідний для забезпечення пожежникам доступу до гребеня даху — і для доступу до самої будівлі, і для створення димовідводу шляхом пророблення отвору в даху. Єдиний виняток — це будинки з автоматичною спринклерною системою: там можна встановити панелі, що займають до 66% загальної площі даху, з відступом не менше 18 дюймів. Цей відступ зберігається по обидва боки коника.

При цьому для отримання права на зменшений відступ спринклерна система має бути встановлена відповідно до вимог IFC. Для панелей, що займають понад 66% загальної площі даху, діє правило мінімального відступу в 36 дюймів незалежно від того, чи встановлено спринклерну систему. Зазначимо, що спринклерна система пожежогасіння — це автоматична установка, призначена для виявлення і гасіння пожежі шляхом розбризкування в захищеній зоні вогнегасної речовини (зазвичай води або пінного розчину).

Ще правила для встановлення сонячних панелей наказують, що дахи з сонячними панелями повинні мати щонайменше дві доріжки між нижнім краєм даху і гребенем, кожна завширшки не менше 36 дюймів. Щонайменше одна з цих доріжок має розташовуватися на стороні даху, зверненій до вулиці або під'їзної дороги до будинку.

