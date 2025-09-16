Компактный проектор Epson удивляет потрясающим звуком: как этого добились (фото)

Японская компания Epson выпустила новую линейку портативных проекторов. Там есть проекторы на любой вкус – и компактный 4K- проектор, и Full HD-проектор, при этом все пять моделей могут похвастаться отличным звуком.

Главной новостью стало сотрудничество Epson с производителем акустических систем и наушников Bose, сообщает techradar.com. Результатом этой коллаборации стали первые проекторы с технологией Sound by Bose. Такие проекторы считаются универсальным решением для домашнего кинотеатра. Они оснащены четырьмя режимами, настроенными с помощью Sound by Bose, – «Кино», «Диалог», «Музыка» и «Стандартный».

Эти режимы позволяют адаптировать вывод звука под любой контент. А еще одно новшество – приложение Epson Projection Studio, которое работает и на Android, и на iOS, – позволяет управлять функциями проектора (например, громкостью) и создавать слайд-шоу для вечеринок и других мероприятий сразу нескольким пользователям.

Каждый новый проектор в линейке Lifestudio оснащен встроенной функцией потоковой передачи данных Google TV – платформой Smart TV, которая все чаще идет в комплекте с лучшими проекторами.

Настоящей находкой линейки Epson Lifestudio специалисты называют ультракороткофокусный проектор Lifestudio Grand. Эта относительно бюджетная 4K-модель впечатляет своей яркостью: номинальная яркость белого и цветного изображения составляет 3600 люмен.

Проектор Lifestudio Grand Фото: Epson

А самый продвинутый из новых портативных проекторов Epson – Lifestudio Flex Plus. Он обеспечивает яркость 1000 люмен и поддерживает режим ALLM (автоматический режим с низкой задержкой) для игр. Проектор также оснащен поворотной и наклонной подставкой, встроенной подсветкой и портом USB-C.

Среди других моделей портативной линейки Epson – портативный Full HD-проектор Lifestudio Flex с яркостью 700 люмен, а также Lifestudio Pop (модели с разрешением 4K и Full HD соответственно, обе с яркостью 700 люмен).

