Компактний проектор Epson дивує приголомшливим звуком: як цього домоглися (фото)

Японська компанія Epson випустила нову лінійку портативних проекторів. Там є проектори на будь-який смак — і компактний 4K-проектор, і Full HD-проектор, при цьому всі п'ять моделей можуть похвалитися відмінним звуком.

Related video

Головною новиною стала співпраця Epson з виробником акустичних систем і навушників Bose, повідомляє techradar.com. Результатом цієї колаборації стали перші проектори з технологією Sound by Bose. Такі проектори вважаються універсальним рішенням для домашнього кінотеатру. Вони оснащені чотирма режимами, налаштованими за допомогою Sound by Bose, — "Кіно", "Діалог", "Музика" і "Стандартний".

Ці режими дають змогу адаптувати виведення звуку під будь-який контент. А ще одне нововведення — застосунок Epson Projection Studio, що працює і на Android, і на iOS, — дає змогу керувати функціями проектора (наприклад, гучністю) і створювати слайд-шоу для вечірок та інших заходів одразу кільком користувачам.

Кожен новий проектор у лінійці Lifestudio оснащений вбудованою функцією потокової передачі даних Google TV — платформою Smart TV, яка все частіше йде в комплекті з найкращими проекторами.

Справжньою знахідкою лінійки Epson Lifestudio фахівці називають ультракороткофокусний проектор Lifestudio Grand. Ця відносно бюджетна 4K-модель вражає своєю яскравістю: номінальна яскравість білого і кольорового зображення становить 3600 люмен.

Проектор Lifestudio Grand Фото: Epson

А найбільш просунутий з нових портативних проекторів Epson — Lifestudio Flex Plus. Він забезпечує яскравість 1000 люмен і підтримує режим ALLM (автоматичний режим з низькою затримкою) для ігор. Проектор також оснащений поворотною і похилою підставкою, вбудованим підсвічуванням і портом USB-C.

Серед інших моделей портативної лінійки Epson — портативний Full HD-проектор Lifestudio Flex з яскравістю 700 люмен, а також Lifestudio Pop (моделі з роздільною здатністю 4K і Full HD відповідно, обидві з яскравістю 700 люмен).

Раніше стало відомо, що компанія Blackview випустила гаджет із проектором і гігантською батареєю. Active 12 Pro — це, по суті, планшет-кінотеатр.

Також повідомлялося, що компанія XGIMI випустила серію проекторів Horizon 20. Цей проектор виявився настільки яскравим, що цілком може замінити телевізор.