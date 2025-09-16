Bluetti, EcoFlow и Jackery показали новые зарядные станции: кому они будут полезны

Крупные производители зарядных станций Bluetti, EcoFlow и Jackery представили новые системы в Лас-Вегасе на ежегодной конференции RE+, посвященной системам хранения и солнечной энергетике.

Зарядные станции продолжают пользоваться популярностью среди домовладельцев и путешественников. Подробнее о новинках рассказали журналисты портала PV Magazine.

Аккумуляторные системы Bluetti

Bluetti анонсировала три новых продукта, ориентированных на пользователей трех различных сегментов рынка: по одному для любителей домов на колесах, людей, живущих в холодном климате, и среднестатистических домовладельцев. Система RVSolar, рассчитанная на напряжение 48 В, объединяет аккумуляторные батареи общей емкостью 4,8 кВт⋅ч и солнечные панели с центральным узлом, распределительным щитом и экраном управления.

По словам разработчиков, она за 30 минут легко устанавливается в транспортных средствах, таких как лодки и автомобили. 8-вольтовая архитектура обеспечит высокоэффективную работу с выходной мощностью 6 кВт (переменный и постоянный ток) 5 кВА. Ожидается, что RVSolar будет запущен в продажу 30 сентября 2025 года на сайте Bluetti.

Компания также анонсировала устройство Pioneer Na, которое называет первой в мире портативной натрий-ионной электростанцией. химический состав на основе натрия позволяет заряжать и разряжать устройство при температурах до -15°C (5°F) и -25°C (-13°F) соответственно. Натрий дешевле лития, а исследования показали, что он также менее подвержен тепловому пробою. Pioneer Na должны выпустить в продажу 15 октября.

Натрий-ионная зарядная станция Bluetti Pioneer Na Bluetti Фото: pv magazine

Еще одна новинка бренда — аккумулятор резервного питания FridgePower, предназначенный для холодильников и другой мелкой бытовой техники. Довольно компактный корпус толщиной всего 75 мм можно установить на стене или любой другой поверхности, а затем подключить к розетке. Он способен накапливать 2016 Вт⋅ч энергии, обеспечивая выходную мощность 1800 Вт и время переключения при перебоях электроснабжения — 10 мс. Выпуск FridgePower запланирован на 4 ноября 2025 года.

Солнечные батареи EcoFlow

Гвоздем стенда EcoFlow стала сетевая система солнечных батарей OCEAN Pro, которая накануне получила сертификат пожарной безопасности UL 9540B от международной испытательной и инспекционной компанией SGS в соответствии с новым стандартом UL. Система предназначена для накопления энергии в домашних условиях с емкостью от 10 до 80 кВт*ч в зависимости от комплектации и обеспечивает непрерывную выходную мощность 24 кВт и до 40 кВт постоянного тока от солнечной батареи.

Cистема хранения энергии OCEAN Pro от EcoFlow Фото: pv magazine

Компания EcoFlow заявляет, что система разработана для работы при температурах от -4°F до 140°F и выдерживает наводнения высотой до 1 м. На стенде был представлен сильно изношенный тестовый образец аккумулятора OCEAN Pro с вмятинами и следами подпалин, который якобы выдержал суровые испытания.

Зарядные станции и солнечная черепица Jackery

Jackery представила домашнюю систему резервного питания HomePower 3600 Plus мощностью 3600 Вт и с емкостью 3,6 кВт*ч (с возможностью расширения до 21,6 кВт*ч). Ее можно подключить к энергосистеме дома с помощью ручного переключателя. Она уже поступила в продажу.

Новая зарядная станция HomePower 3600 Plus от Jackery

Еще компания продемонстрировала свою солнечную черепицу Solar Roof и устроила публичные испытания, предложив посетителям бросать в товар ледяные шарики диаметром 2,5 см, чтобы доказать ее устойчивость к граду. Модель уже установлена в рамках пилотного проекта в одной из стран за пределами США.

Каждая черепица черного цвета способна вырабатывать 45 Вт энергии при ярком солнце, а терракотового — 38 Вт. Jackery нужно получить сертификат пожарной безопасности класса А, прежде чем сможет продавать их в США.

Зарядные станции понадобятся украинцам на случай новых отключений света, которые могут произойти уже в декабре. По мнению экспертов, новые атаки, похолодание и погодные явления могут привести к перебоям в электроснабжении. Кроме того, некоторые объекты могут отключать, чтобы подготовить к зиме.