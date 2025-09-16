Bluetti, EcoFlow і Jackery показали нові зарядні станції: кому вони будуть корисні

Великі виробники зарядних станцій Bluetti, EcoFlow і Jackery презентували нові системи в Лас-Вегасі на щорічній конференції RE+, присвяченій системам зберігання і сонячній енергетиці.

Зарядні станції продовжують користуватися популярністю серед домовласників і мандрівників. Детальніше про новинки розповіли журналісти порталу PV Magazine.

Акумуляторні системи Bluetti

Bluetti анонсувала три нові продукти, орієнтовані на користувачів трьох різних сегментів ринку: по одному для любителів будинків на колесах, людей, що живуть у холодному кліматі, і середньостатистичних домовласників. Система RVSolar, розрахована на напругу 48 В, об'єднує акумуляторні батареї загальною ємністю 4,8 кВт⋅год і сонячні панелі з центральним вузлом, розподільним щитом і екраном управління.

За словами розробників, вона за 30 хвилин легко встановлюється в транспортних засобах, таких як човни та автомобілі. 8-вольтова архітектура забезпечить високоефективну роботу з вихідною потужністю 6 кВт (змінний і постійний струм) 5 кВА. Очікується, що RVSolar буде запущено в продаж 30 вересня 2025 року на сайті Bluetti.

Компанія також анонсувала пристрій Pioneer Na, який називає першою у світі портативною натрій-іонною електростанцією. Хімічний склад на основі натрію дає змогу заряджати та розряджати пристрій за температур до -15°C (5°F) і -25°C (-13°F) відповідно. Натрій дешевший за літій, а дослідження показали, що він також менш схильний до теплового пробою. Pioneer Na мають випустити в продаж 15 жовтня.

Натрій-іонна зарядна станція Bluetti Pioneer Na Bluetti Фото: pv magazine

Ще одна новинка бренду — акумулятор резервного живлення FridgePower, призначений для холодильників та іншої дрібної побутової техніки. Досить компактний корпус завтовшки всього 75 мм можна встановити на стіні або будь-якій іншій поверхні, а потім підключити до розетки. Він здатний накопичувати 2016 Вт⋅год енергії, забезпечуючи вихідну потужність 1800 Вт і час перемикання при перебоях електропостачання — 10 мс. Випуск FridgePower заплановано на 4 листопада 2025 року.

Сонячні батареї EcoFlow

Родзинкою стенду EcoFlow стала мережева система сонячних батарей OCEAN Pro, яка напередодні отримала сертифікат пожежної безпеки UL 9540B від міжнародної випробувальної та інспекційної компанії SGS відповідно до нового стандарту UL. Система призначена для накопичення енергії в домашніх умовах з ємністю від 10 до 80 кВт*год залежно від комплектації та забезпечує безперервну вихідну потужність 24 кВт і до 40 кВт постійного струму від сонячної батареї.

Система зберігання енергії OCEAN Pro від EcoFlow Фото: pv magazine

Компанія EcoFlow заявляє, що система розроблена для роботи за температур від -4°F до 140°F і витримує повені заввишки до 1 м. На стенді був представлений сильно зношений тестовий зразок акумулятора OCEAN Pro з вм'ятинами і слідами підпалин, який нібито витримав суворі випробування.

Зарядні станції та сонячна черепиця Jackery

Jackery представила домашню систему резервного живлення HomePower 3600 Plus потужністю 3600 Вт і з ємністю 3,6 кВт*год (з можливістю розширення до 21,6 кВт*год). Її можна підключити до енергосистеми будинку за допомогою ручного перемикача. Вона вже надійшла в продаж.

Нова зарядна станція HomePower 3600 Plus від Jackery

Ще компанія продемонструвала свою сонячну черепицю Solar Roof і влаштувала публічні випробування, запропонувавши відвідувачам кидати в товар крижані кульки діаметром 2,5 см, щоб довести її стійкість до граду. Модель уже встановлено в рамках пілотного проекту в одній із країн за межами США.

Кожна черепиця чорного кольору здатна виробляти 45 Вт енергії за яскравого сонця, а теракотового — 38 Вт. Jackery потрібно отримати сертифікат пожежної безпеки класу А, перш ніж зможе продавати їх у США.

Зарядні станції знадобляться українцям на випадок нових відключень світла, які можуть статися вже в грудні. На думку експертів, нові атаки, похолодання і погодні явища можуть призвести до перебоїв в електропостачанні. Крім того, деякі об'єкти можуть відключати, щоб підготувати до зими.