Авиалинии запретили использование павербанков на борту: что следует знать пассажирам

Две авиакомпании из Юго-Восточной Азии ввели новые ограничения для путешественников. Теперь пассажирам Vietnam Airlines и Vietjet Air запрещено пользоваться портативными зарядными устройствами во время полета.

Как сообщает Daily Mail, в соответствии с новыми правилами павербанки остаются разрешенными в ручной клади, однако использовать их на борту или заряжать через встроенные USB-порты больше нельзя. Запрещено также класть эти устройства в зарегистрированный багаж. Они должны оставаться на виду, чтобы в случае необходимости их можно было быстро проверить.

Такие ограничения авиакомпании объясняют растущими рисками, связанными с литиевыми батареями. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на прошлой неделе обнародовало обновленное предупреждение после фиксации около 50 инцидентов, связанных с перегревом или возгоранием павербанков в полете.

"Литиевые батареи, находящиеся в ручной клади или на верхних полках, могут оказаться труднодоступными, поэтому своевременное выявление перегрева и принятия мер пожаротушения усложняется, что создает дополнительный риск", — отметили в FAA.

Vietnam Airlines выполняет рейсы из Великобритании в Ханой и Хошимин, поэтому новые правила распространяются и на пассажиров, путешествующих из лондонского аэропорта Хитроу.

Павербанки, которые являются привычным аксессуаром для туристов и бизнес-путешественников, обычно используются для подзарядки смартфонов или планшетов в дороге. Впрочем, беспокойство о безопасности заставляет все больше авиаперевозчиков пересматривать политику в отношении этих устройств.

Подобные решения уже приняли Emirates, Singapore Airlines, Eva Air, Thai Airways, Air Asia, Tigerair и Starlux.

Напомним, ранее несколько авиакомпаний начали вводить ограничения на перевозку электронных устройств с литиевыми аккумуляторами из-за риска их воспламенения в полете.

