Авіалінії заборонили використання павербанків на борту: що слід знати пасажирам

Дві авіакомпанії з Південно-Східної Азії запровадили нові обмеження для мандрівників. Тепер пасажирам Vietnam Airlines та Vietjet Air заборонено користуватися портативними зарядними пристроями під час польоту.

Як повідомляє Daily Mail, відповідно до нових правил павербанки залишаються дозволеними у ручній поклажі, однак використовувати їх на борту або заряджати через вбудовані USB-порти більше не можна. Заборонено також класти ці пристрої у зареєстрований багаж. Вони повинні залишатися на виду, щоб у разі потреби їх можна було швидко перевірити.

Такі обмеження авіакомпанії пояснюють зростаючими ризиками, пов’язаними з літієвими батареями. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) минулого тижня оприлюднило оновлене попередження після фіксації близько 50 інцидентів, пов’язаних із перегріванням чи займанням павербанків у польоті.

"Літієві батареї, що перебувають у ручній поклажі або на верхніх полицях, можуть виявитися важкодоступними, тому вчасне виявлення перегрівання та вжиття заходів пожежогасіння ускладнюється, що створює додатковий ризик", – наголосили у FAA.

Vietnam Airlines виконує рейси з Великої Британії до Ханоя та Хошиміна, тож нові правила поширюються і на пасажирів, які подорожують з лондонського аеропорту Хітроу.

Павербанки, які є звичним аксесуаром для туристів і бізнес-мандрівників, зазвичай використовуються для підзарядки смартфонів чи планшетів у дорозі. Втім, занепокоєння щодо безпеки змушує все більше авіаперевізників переглядати політику щодо цих пристроїв.

Подібні рішення вже ухвалили Emirates, Singapore Airlines, Eva Air, Thai Airways, Air Asia, Tigerair та Starlux.

