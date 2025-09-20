Новый чип заставит смартфоны "поумнеть"", но это не тот чип, о котором вы думаете

Компания MediaTek в сентябре собирается представить свой новый мобильный процессор. Ожидается, что он будет намного более производительным по сравнению с предшественником.

Related video

Необычность ситуации еще и в том, что два новых процессора выйдут почти одновременно, пишет androidpolice.com. MediaTek представит свою новинку 22 сентября, а ее главный соперник Qualcomm покажет чип следующего поколения, Snapdragon 8 Elite Gen 5, днем позже, 23 сентября. Похоже, что это прямой вызов, отмечает издание: ведь MediaTek и Qualcomm – давние конкуренты и ведущие игроки на рынке процессоров.

Компания MediaTek обещает улучшение возможностей графического процессора и нейропроцессора, производительность которого может увеличиться до 100 TOPS.

Точное название нового процессора MediaTek пока не известно, но утечки намекают, что он будет называться Dimensity 9500. Ожидается, что процессор будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC и будет использовать ту же конфигурацию из восьми ядер, что и Dimensity 9400. Эти восемь ядер будут включать одно ядро ​​с частотой 4,21 ГГц, три ядра с частотой 3,5 ГГц и четыре ядра с частотой 2,7 ГГц.

MediaTek также подтвердила начало производства чипсетов по 2-нм техпроцессу с архитектурой N2P от TSMC. Компания утверждает, что переход на 2-нм техпроцесс приведет к повышению производительности до 18% и снижению энергопотребления на 36% по сравнению с чипами с тем же уровнем энергопотребления и тактовой частотой.

Ранее стало известно, что новый чип для смартфонов Xiaomi конкурирует сo Snapdragon и MediaTek. Речь шла о китайском десятиядерном чипсете XRING 01.

Что касается нового процессора Snapdragon от компании Qualcomm, то он был сразу заявлен как флагман – а не просто как переходная версия от одной модели к другой.